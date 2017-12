Nesimţire! La Finanţe, salarii crescute „tacit” cu 60%!!! Restul bugetarilor, marş!

12:22:33 / 01 Noiembrie 2015

Justificată? pe bune?

Dacă urmez logica ta, Urban, medicii sau profesorii nu ar trebui plătiți deloc. Pentru că nu aduc plus bugetar. În ce-i provește p-ăștia de la ANAF... nu au făcut altceva decât să își facă treaba. Și nu e recompensă pentru munca prestată. Adică să facă acele controale. De ce trebuie super-recompensați? Pentru că... muncesc? Da, ok, să le dea o primă când fac vreun act de vitejie. Dar nu să le mărească salariul cu 60%. Ce altă treabă au avut funcționarii din "corpul de elită" în ultimii 25 de ani, când s-a furat ca-n codru? Unde au fost când se puneau la cale mega-evaziunile? Poate ne spui tu, pentru că din modul în care vorbești se înțelege că ești din sistem. Finanțist. Prea îi lauzi și le iei apărarea. Cât despre profesori, poate știi tu să ne spui cam câți bani în plus ia profesorul ăla de fizică de la Mircea ai cărui elevi aduc anual premii de la NASA. Ah, dar stai, amărâtul ăla nu aduce plus bugetar... Doar formează niște oameni....