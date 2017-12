Nesincronizare totală în cazul înotătorului Preda

Preşedintele ANS, Octavian Bellu, consideră că a fost o nesincronizare totală în cazul înotătorului Valentin Preda, care a ratat prezenţa în serii la 200 m bras, deoarece nu a ştiut ora de start, mai ales că programul competiţiei este afişat în mai multe locuri. “Problema este de competenţa federaţiei de profil, iar în subsidiar, dar nu neapărat, a COSR. Ei au preluat programul, calendarul de competiţie, modul de prezentare al sportivilor şi împreună cu sportivul ar fi trebuit să managerieze situaţia. Această întîmplare trebuie înţeleasă foarte bine. Am fost la destule Olimpiade, CM şi cei implicaţi ştiu că programul de competiţie se află afişat în nenumărate locuri. Îl primeşte sportivul, antrenorul, oficialii de pe lîngă delegaţii, se află la hotel şi la sala de competiţie. Intrarea în competiţie se face după un apel oficial, cu cel puţin o jumătate de oră înainte şi cu un însoţitor oficial tocmai pentru a-i aduna pe toţi de pe unde sînt. Cred că a fost o nesincronizare totală, pentru că pînă la urmă ceilalţi şapte concurenţi au fost la start”, a declarat agenţiei Bellu, care a adăugat că au mai existat situaţii de acest fel. “Chiar îmi aduc aminte de campionul mondial la judo, la ediţia din 1996, care nu a luat startul pentru că şoferul care îl ducea la sală nu a ştiut traseul şi a întîrziat foarte mult. Nu consider că e vorba de penalizare a înotătorului, dar federaţia are un comitet executiv, o comisie de disciplină şi poate lua în discuţie acest caz. Doar ei pot discuta aspectul financiar, la nivel de investiţii în sportiv, dar nu există reglementări în privinţa neparticipării unui sportiv la o asemenea competiţie, aceasta fiind considerată o excepţie foarte rară. Oricum, cel mai frustrant este pentru sportiv, dar dacă este vorbim de o vină şi sportivul are partea lui, nefiind la prima competiţie. El a pierdut cel mai mult”.

Înotătorul Valentin Preda trebuia să se prezinte la startul probei de 200 m bras, seria sa fiind programată, marţi, în jurul orei 14.29 (ora României), însă apoi a fost decalată cu zece minute. Preda era la masaj în momentul în care sportivii din seria lui au luat startul.