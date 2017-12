Netbook-urile, salvarea producătorilor IT

Piaţa IT din România va scădea în acest an cu 60%, un declin de 80% urmînd să fie înregistrat pe segmentul desktop-urilor, consumatorii preferînd din ce în ce mai mult echipamentele portabile, estimează retailerul IT, de electronice şi electrocasnice Flamingo Internaţional (FLA). Pe segmentul netbook-urilor, Flamingo estimează pentru întregul an o creştere a vînzărilor proprii cu 30% faţă de 2008 şi un avans de 10% la nivelul întregii pieţe. \"Netbook-urile au fost singura categorie de produse din zona IT pe care am înregistrat o creştere, de aproximativ 30%. Preţul accesibil, ultraportabilitatea şi oferta variată au fost caracteristicile de bază care au dus la această evoluţie, pe o piaţă IT care, la sfîrşitul anului, va fi mai redusă cu circa 60%, comparativ cu 2008\", a declarat, directorul de vînzări al companiei, Zdenek Kustka. El a adăugat că şi în 2010 segmentul netbook-urilor va înregistra o creştere de peste 10%. \"Ne aşteptăm ca anul următor acest segment de produse să fie unul dintre puţinele care vor înregistra creşteri de două cifre. Pe lîngă acesta, ne aşteptăm ca şi segmentul de notebook-uri să evolueze mai bine anul viitor, pe fondul unei acumulări a necesităţii de cumpărare pentru acest tip de echipamente, dar şi pe fondul eroziunii preţurilor, datorat evoluţiei tehnologice naturale\", a mai spus Kustka.