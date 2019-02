Netflix, YouTube, Apple și alți grei, prinși cu date personale-n sac

Companiile Netflix, YouTube, Amazon, Apple și Spotify sunt acuzate de încălcarea Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR), conform unei plângeri depuse la Autoritatea de Protecție a Datelor din Austria, relatează publicația Financial Times (FT). Plângerea a fost depusă de compania austriacă de protecție a datelor None of Your Business (NOYB). Grupul consideră că cele cinci companii, împreună cu SoundCloud, Flimmit și DAZN, nu au făcut publice informații de bază, precum modul în care cumpără și vând datele utilizatorilor, după ce au fost contactate de zece cetățeni care au cerut informațiile lor personale. „Când au fost testate, niciuna dintre aceste companii nu au oferit utilizatorilor datele relevante. În majoritatea cazurilor, utilizatorii au primit datele, dar nu au primit informații despre modul în care datele lor sunt partajate și cu cine. Acest lucru duce la încălcarea structurală a drepturilor utilizatorilor“, a declarat directorul NOYB, Max Schrems, care a câștigat deja un proces intentat împotriva Facebook, pe motive similare. Reamintim că GDPR garantează utilizatorilor dreptul de a fi informați despre cum și unde sunt tranzacționate datele lor și despre perioada pentru care datele sunt stocate. Acest drept este prevăzut în Articolul 15, care menționează că încălcarea sa poate duce la amenzi de până la 20 milioane euro. Pentru a investiga modul în care companiile se conformează prevederilor GDPR, grupul NOYB a lucrat cu zece voluntari din Viena care și-au cerut datele personale de la opt companii - Netflix, YouTube, Apple, Amazon, Spotify, SoundCloud, Flimmit și DAZN. Dintre cele opt companii, YouTube, Apple, Spotify și Amazon aveau sisteme automate care permiteau utilizatorilor să își downloadeze datele imediat - „Apple a oferit utilizatorilor aproximativ 40 de pagini în Excel, pline cu date alfanumerice care nu aveau niciun sens. Mai mult de 80% dintre ele erau imposibil de descifrat. În mod similar, YouTube, deținută de Google, a oferit date imposibil de descifrat de către un om obișnuit. Netflix a oferit o listă cu date precum descrierile serialelor urmărite, detalii despre locul și ora la care au fost vizionate și dispozitivele de pe care au fost urmărite. În schimb, compania nu a dezvăluit părțile terțe cu care își împarte datele. Netflix reține date precum adresa IP sau locația exactă a utilizatorilor timp de peste cinci ani. Și trebuie să le șteargă, dacă nu mai sunt necesare pentru procesare; și, de asemenea, trebuie să prezinte justificări pentru reținerea oricărui tip de date, lucru pe care nu l-a făcut“.