Neurolog, reclamat de pacienţi pentru limbaj violent

A devenit o obişnuinţă ca la Casa Judeţeană de Asigurări Constanţa să ajungă plîngeri la adresa medicilor care tratează pacienţii fără respect şi care se poartă urît cu cei care au nevoie de îngrijiri medicale. Dacă săptămîna trecută unul dintre bolnavi s-a plîns să un medic chirurg din Policlinica 1 nu este la program, săptămîna aceasta, în aceeaşi zi, au fost depuse două plîngeri împotriva unui medic neurolog din Policlinica 2, căruia conducerea CJAS refuză, fără nicio altă explicaţie, să-i divulge numele. “Medicul a vorbit foarte urît cu pacienţii. Cînd l-am chemat la sediul CJAS, a spus că lucrurile nu stau chiar cum susţin pacienţii, dar sînt totuşi două plîngeri legate de atitudinea acestui medic faţă de pacienţi”, a declarat directorul CJAS, dr. Liviu Mocanu. Pe lîngă faptul că trebuie să îndure toanele fiecărui medic în parte, de multe ori sătul de numărul mare de pacienţi primiţi, bolnavii trebuie să aştepte ore întregi pînă cînd sînt primiţi de un cadru medical. “Este ora prînzului şi mi s-a spus că voi intra la medic de abia la ora 16:00. Este foarte greu să stai să aştepţi atîtea ore, mai ales că cel care trebuie consultat este băieţelul meu de patru ani. Nu ştiu cum va reuşi să stea pe hol atîta timp, pentru că este bolnav”, a spus Ioana Marin. La fel de greu li se pare şi persoanelor în vîrstă, pentru care orele de aşteptare se transformă într-un coşmar. “Nu am bani să merg la un cabinet particular, aşa că prefer să vin la Policlinică. Stau aici de trei ore şi am obosit foarte tare, mai ales pentru că nu am unde să mă aşez. Am osteoporoză şi mă dor foarte tare articulaţiile”, a spus Mariana Cutova. Conducerea CJAS susţine că o echipă de control va merge la cabinetul medicului pentru a vedea dacă acuzaţiile aduse sînt fondate.