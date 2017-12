Nevătămată după ce un tren a trecut peste ea

O femeie în vîrstă de 77 de ani din Portugalia a scăpat fără nicio zgîrietură după ce un tren a trecut peste ea. Maria Delores Ramos a alunecat cînd a încercat să traverseze calea ferată din apropiere de casa ei din satul Barroselas, din nordul Portugaliei şi nu a reuşit să se ridice din cauza artritei de care suferă. Femeia s-a aşezat pe mijlocul căii ferate, aşteptînd să treaca cineva care să o ajute. Cînd a văzut trenul apropiindu-se, bătrîna i-a făcut semne disperate mecanicului, fără a fi însă observată, aşa ca s-a întins pe spate.

"Am început să mă rog şi să-i cer iertare Domnului pentru păcatele mele. Cînd am văzut că trenul trece peste mine fără să mă atingă, mi-a dat seama că sînt salvată. Şi am supravieţuit!", a povestit bătrîna. Trenul a oprit după cîţiva metri şi mecanicul a ajutat-o pe femeie, mamă a şapte copii, să iasă de sub vagoane. "Au venit repede şi alţi oameni şi m-au ridicat, au vrut să mă susţină, dar le-am spus că nu am nevoie de ajutorul lor şi că pot sta în picioare singură", a spus aceasta. "Pot să mă laud că am supravieţuit după ce a trecut un tren peste mine", a conchis Maria Delores Ramos.