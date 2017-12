Nevăzătorii nu sunt ciumaţi! Haideţi să deschidem ochii şi să-i ajutăm!

Haideți să renunțăm la indiferența față de oamenii pe lângă care trecem! Să deschidem ochii și inima la durerile oamenilor cu nevoi speciale. NU ne costă nimic să fim mai buni și mai prezenți!

De obicei sunt ignorați sau compătimiți, alungați de parcă ar avea o boală contagioasă sau devin victime ale unor nedreptăți. Nevăzătorii, ca și toate celelalte persoane cu dizabilități, își cer drepturile cu umilință și, de fiecare dată, sunt ușuiți, de parcă cineva le-ar da ceva degeaba. Există însă și situații când oamenii de bună credință le vin în ajutor. Unul dintre ei este Cosmin Vatră, din Buzău. Fizician pasionat de arte marțiale japoneze, Cosmin a venit în întâmpinarea copiilor cu deficiențe de vedere, în special a celor care învață la Liceul pentru Deficienți de Vedere din Buzău, dar nu numai, proiectând un dispozitiv de orientare spațială pentru nevăzători. „Totul a început de la un frumos proiect de adaptare și predare a unor tehnici de autoapărare pentru nevăzători. A fost un proiect de voluntariat inițiat și coordonat de mine, cu sprijinul Federației Române de Aikido. Am interacționat cu acești copii deosebiți și am fost impresionat de problemele lor“, povestește Cosmin, în exclusivitate pentru Telegraf, despre începuturile interacțiunii lui cu copiii cu deficiențe. După ce a văzut ce înseamnă viața fără lumină, s-a hotărât să facă mai mult. „În calitate de fizician mi-am propus să concep și să realizez niște dispozitive care să îi ajute în orientarea spațială. Atât conducerea, cât și personalul liceului au avut o atitudine proactivă și au fost deschiși propunerilor mele. Astfel, am conceput și realizat primul dispozitiv de orientare spațială“, spune fizicianul.

MAI IEFTIN ȘI MAI BUN

Pentru realizarea dispozitivului a folosit senzori ultrasonici foarte ieftini, care sunt utilizați în robotică, pentru orientarea spațială a roboților și care se găsesc pe piață la prețuri derizorii (mai mici de 8 lei), micromotoare pentru vibrații folosite în telefonia mobilă (preț între 4 și 8 lei), controlere simple și ieftine disponibile pe piață (preț între 8 și 12 lei). După o mică cercetare în domeniu, a descoperit că piața unor astfel de dispozitive de orientare este extrem de scumpă. De exemplu, un baston-dispozitiv electronic de orientare și mobilitate, care permite detectarea obstacolelor prin intermediul ultrasunetelor, ajunge la astronomica sumă de 4.389 lei. „Scopul principal a fost să realizez un sistem ieftin care să poată fi produs și oferit gratuit nevăzătorilor. Pe piață există deja sisteme prohibitiv de scumpe (mii de euro) și cu o ergonomie dificilă. Am testat mai multe variante ale dispozitivului împreună cu profesorii nevăzători de la LPDV, ajungând la o variantă eficientă. Am comandat din resurse financiare proprii componente electronice pentru aproximativ 20 de bucăți. Problema principală o constituie carcasa. La teste am folosit o carcasă de uz general din comerț, care, pentru a deveni funcțională, necesită multe prelucrări mecanice, care consumă mult timp.Întrucât nu s-au oferit voluntari pentru astfel de activități, nu pot face față producției dacă vom utiliza în continuare carcase de uz general“, a mai declarat Cosmin Vatră.

SIMPLU ŞI ELOCVENT

Soluția pentru carcasă a venit de la fiul fizicianului. Dimitrie Vatră a proiectat o carcasă specială, ergonomică, tip lanternă, care simplifică foarte mult asamblarea. „Ar fi excelent dacă cineva ne-ar putea ajuta să producem o serie mică din acest tip de carcasă“, a adăugat bărbatul.

Apelul său a fost lansat și pe facebook și oricine poate contribui cu o idee, cu mână de lucru, cu distribuția, este binevenit să ajute pentru realizarea și promovarea acestui dispozitiv. „Întrucât nu avem niciun voluntar pentru asamblare/manoperă și va trebui să le realizăm singuri, ar fi extraordinar să avem carcase dedicate în care să putem monta cu ușurință piesele. Menționez încă o dată faptul că proiectul este unul de voluntariat, fără profit, pentru a le oferi gratuit prietenilor nevăzători aceste dispozitive de orientare ultrasonice. Apreciem share-ul către persoane care ar putea să ajute!“, spune tatăl Vatră. Adresa la care poate fi găsit este: https://www.facebook.com/cosmin.vatra. Postarea este din 1 octombrie 2017.