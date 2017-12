Nevăzătorii vor putea folosi o aplicaţie care semnalizează sonor sosirea maşinii în staţie

Persoanele nevăzătoare din Capitală vor putea să călătorească mai uşor cu mijloacele de transport în comun, după ce 500 de mijloace de transport RATB vor fi accesibilizate cu ajutorul unor emiţătoare speciale care vor transmite, printr-o aplicaţie mobilă, numărul maşinii care vine în staţie. Aplicaţia care va permite persoanelor nevăzătoare deplasarea mai facilă cu mijloacele de transport în comun este dezvoltată în cadrul proiectului "Smart public transport", de către Asociaţia Tandem, în parteneriat cu Fundaţia Vodafone România. Directorul Asociaţiei Tandem, Florin Georgescu, a declarat joi, în cadrul ediţiei a doua a conferinţei "Mediafax Talks about Technology for Social Change", organizată în parteneriat cu Fundaţia Vodafone România, că acest parteneriat urmăreşte conceperea unui pachet mai larg de accesibilizare urbană pentru ce înseamnă deficienţa de vedere. Florin Georgescu a explicat că aplicaţia a fost gândită astfel încât interacţiunea dintre utilizator şi telefon să fie cât mai uşoară. Practic, persoana nevăzătoare introduce numărul mijlocului de transport de care are nevoie, va fi informată înainte ca acesta să ajungă în staţie, iar un semnal diferit o va avertiza că maşina a ajuns. "Autobuzul de care am nevoie emite un semnal sonor şi pe mine mă face să mă orientez instant, fără să întreb ce autobuz a sosit. Este pentru prima dată când ideea de integrare, de accesibilizare urbană este abordată din punct de vedere tehnologic. Nu am cum să nu îmi arunc un gând către cei care trebuiau să facă incluziunea socială şi nu au făcut-o", a spus Florin Georgescu. Rolul proiectului "Smart public transport" este de a implementa un pachet multimodal de accesibilizare urbană pentru persoanele cu deficienţe de vedere, bazat pe noile tehnologii. Iniţiatorii proiectului estimează că în Bucureşti ar putea fi 7.000 de utilizatori şi 94.000 de interacţiuni lunare. Aplicaţia va începe să funcţioneze în Bucureşti până la sfârşitul anului, ulterior urmând să fie dezvoltată şi în Cluj, Braşov, Timişoara şi Iaşi.

Proiectul face parte din programul "Mobile for Good" al Fundaţiei Vodafone România. Până acum au fost dezvoltate 11 proiecte, naţionale şi regionale, de care beneficiază mii de persoane care, datorită tehnologiei, au o viaţă mai bună. "La începutul acestui an, am avut o rundă de finanţare de tipul „open call for proposals“, în cadrul căreia am primit 71 de aplicaţii şi am selectat opt proiecte noi, în valoare totală de peste jumătate de milion de euro. Toate aceste proiecte urmează să înceapă în maximum o lună", a declarat directorul Fundaţiei Vodafone România, Angela Galeţa.

Selecţia proiectelor "Mobile for Good" se realizează prin runde de finanţare anuale. Organizaţiile non-guvernamentale care au în plan utilizarea tehnologiei mobile pentru rezolvarea unor probleme reale, în domeniile educaţie şi sănătate, şi în beneficiul persoanelor defavorizate fizic, social şi economic pot aplica astfel pentru finanţare.