Neven Subotic vrea să plece de la Borussia Dortmund

Fundaşul sârb Neven Subotic, fotbalistul clubului german Borussia Dortmund, a anunţat, duminică, prin intermediul unui mesaj postat pe pagina oficială de Facebook, că doreşte să plece de pe Signal Iduna Park în speranţa că va găsi o altă echipă la care să evolueze mai mult.

Din pricina problemelor cu accidentările, Subotic a jucat foarte puţin în ultimele două sezoane la Borussia Dortmund. În stagiunea recent încheiată, fundaşul central sârb a jucat doar şase meciuri pentru formaţia antrenată de Thomas Tuchel. În vârstă de 27 de ani, Subotic a anunţat, prin mesajul postat pe pagina oficială, că doreşte să încerce o nouă experienţă la un alt club.

"În ultimul an am realizat că placerea mea de a juca fotbal e prea mare pentru a urmări jocurile de bancă. Fotbalul este o parte importantă a vieţii mele, îmi place, şi nu pot sta fără să joc. Mă aflu la o vârstă bună pentru un fotbalist şi vreau să folosesc timpul pentru a îmi îmbunătăţi calităţile în fiecare zi. Vreau să am senzaţia că sunt necesare, să pot da totul pentru club. Nu vreau să-mi câştig banii stând pe bancă, vreau să fi activ. Borussia Dortmund este clubul din inima mea şi întotdeauna va rămâne", a scris Subotic pe pagina sa.

Presa internaţională a scris, încă din iarnă, că Subotic ar putea ajunge la Liverpool, acolo unde antrenor este fostul tehnician al Borussiei Dortmund, Jurgen Klopp, însă, nu s-a materializat. În schimb, formaţia de pe Anfield Road l-a transferat pe Joel Matip din postura de jucător liber de contract.

Neven Subotic a evoluat pentru Borussia Dortmund încă din 2008, atunci când a fost adus de la Mainz, de către Jurgen Klopp. De atunci, sârbul a acumulat 250 de meciuri pentru formaţia de pe Signal Iduna Park. Acesta a câştigat două titluri de campion al Germaniei, o Cupă a Germaniei şi două Supercupe.