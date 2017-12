NEVERSEA întoarce Constanța pe dos! Cum se va schimba traficul din oraș

15:41:05 / 10 Iulie 2017

Dezamagit de festival

Am fost toate cele 3 zile la festival. Pot spune, pe buna dreptate, ca imi vreau banii inapoi. Organizarea a fost precara, caini morti in jurul scenei, acoperiti si lasati peste zi in soare, gunoaie in apa marii, drogati pe la wc-uri, incaierari in fata scenelor etc. In ciuda reclamei mari si a marketingului corporatist, a fost, comparat cu alte festivaluri, unul dintre cel mai slabe. Numai faptul ca au mintit ca vor veni 150.000 de oameni, cand acolo nu au fost niciodata mai mult de 5000 prezenti, mi se pare o mare vrajeala si o bataie de joc. Practic, ne-au momit cu minciuni. 150.000 ar fi insemnat jumatate din Constanta, nu ar fi avut literalmente unde sa stea atatia oameni, nici macar 50.000. Data viitoare, imi iau bicicleta si ma duc in Delta la pescuit. Macar fac ceva relaxant, care se si merita.