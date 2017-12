Nevoiașii Constanței primesc tichete în loc de pachete!

00:45:48 / 24 Februarie 2016

Panflet

Doamne ce situatie jenanta . Va veni postarita la poarta vilei si imi va aduce bonurile valorice . Ce vor zice vecinii. Pana acum era bine .Plateam un nevoias cu cinci lei si imi aducea pachetul .Doamne fereste mergeam eu la el ca nu putea sa vina cu punga galbena acasa la mine .Ce daca sotul meu are pensie mare eu am sub 1000 lei am fost femeie muncitoare si este dreptul meu.O intrebare pot cumpara alimente cu bonurile valorice de la fiica mea care are un magazin frumos la parterul vilei ?