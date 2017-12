Nevoiaşii vor primi ajutoare de la Primărie

După înăsprirea condiţiilor pentru acordarea ajutorului social, dar şi a altor ajutoare care, în mod normal, trebuie să fie acordate de către stat, mulţi locuitori din mediul rural trăiesc sub limita subzistenţei. Singura speranţă a celor fără un ajutor de la stat rămâne sprijinul autorităţilor locale. Aşa s-a întâmplat şi la Lipniţa. Dacă, iniţial, în 2010, după tăierea de la centru a bugetului local, Primăria s-a gândit să renunţe la pachetele cu alimente pe care le acorda trimestrial persoanelor nevoiaşe, în cele din urmă, primarul comunei, Florin Onescu, a revenit asupra deciziei. Edilul s-a gândit că persoanele nevoiaşe nu se vor putea descurca fără pachetele autorităţii locale şi a alocat o sumă de la bugetul local pentru acordarea lor trimestrială. Spre deosebire de anul trecut, când Primăria acorda 850 de pachete, anul acesta vor fi mai puţini beneficiari. „Am stabilit că vom acorda pachete tuturor persoanelor care au venituri sub 1.000 de lei. În urma anchetelor sociale, am strâns 630 de dosare care vor beneficia de sprijinul autorităţilor locale constând în pachete cu alimente de bază. Fiecare pachet se ridică la valoarea de 40 de lei”, a declarat primarul din Lipniţa. Printre persoanele care vor primi alimente se numără şi foştii beneficiari ai ajutorului social, care, după noile reglementări guvernamentale referitoare la venitul minim garantat şi reefectuarea anchetelor sociale, au rămas fără singurul sprijin de la stat. „Am finalizat licitaţia pentru acordarea pachetelor cu alimente şi, din mai, începem să le distribuim din nou”, a mai spus Onescu. Primăria Lipniţa a acordat, în 2008 şi 2009, pachete cu alimente de patru ori pe an, însă, în 2010, din cauza bugetului mic, au rămas trei distribuiri pe ani, iar în 2011 nu au fost acordate deloc.