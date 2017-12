Nevoie de fonduri pentru finalizarea investiţiilor

Primăria Cobadin ar mai avea nevoie de 1,5 milioane de lei pentru finalizarea tuturor investiţiilor pe care administraţia locală le are în derulare încă de anul trecut. Primarul comunei, Cristian Telehoi, spune că pentru toate lucrările care mai sunt de realizat pentru amenajarea sistemului de alimentare cu apă în satul Conacu ar mai fi nevoie de 800.000 - 900.000 de lei, iar pentru restul investiţiilor începute cu bani de la bugetul local ar mai fi nevoie de 400.000 - 500.000 de lei. Primăria are în construcţie o clădire nouă în Negreşti, unde vor funcţiona o grădiniţă şi o şcoală, o grădiniţă nouă în Conacu şi mai are în reabilitare o clădire veche, tot din Negreşti, unde vor funcţiona mai multe instituţii publice. (M.D.)