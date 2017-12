Nevoile pensionarilor, neprioritare pentru unii consilieri locali

Primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, a declarat ieri că, în ultima şedinţă de Consiliu Local, consilierii PD-L (Paul Foleanu, Marian Crăciun, Ioan Griguţă, Dănuţ Moldovan, Ioan Negrea), PNL (Viorel Oleniuc, Vasile Iorga, Sorin Cucoranu, Sorin Andrei), PC (Vasile Olan, Ion Mincă) şi PRM (Ion Anghel) au făcut public, prin aprobarea noului buget pe anul 2010, convingerea lor că, la Mangalia, pensionarii se vor putea descurca foarte bine şi făra ajutorul autorităţilor locale. Tusac spune că, de la numirea sa în funcţie, pensionarii au primit pachete de şase ori pe an, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 148 din 3 noiembrie 2008. „Avem un nivel de trai extrem de scăzut, România numărându-se printre cele mai sărace ţări ale Europei. De aceea am ales raţionamentul acordării pachetelor de şase ori pe ani. Numai că, printr-un gest absurd, după aprobarea bugetului 2010, de la şase pachete pe an, consilierii PD-L, PNL, PC şi PRM au votat pentru doar două pachete pe an - unul a fost dat în februarie 2010, iar altul va fi dat de Paşte”, a spus Tusac. Primarul a adăugat că o altă decizie absurdă a fost luată împotriva pensionarilor şi veteranilor de război, care nu mai beneficiază de transport gratuit, tot din cauza amendamentelor impuse de consilierii opoziţiei. „Se vor subvenţiona cu 50% numai două călătorii pe lună. Iniţial, pensionarul plăteşte călătoria, urmând să-şi recupereze banii de la casieria Primăriei la sfârşitul lunii, asta dacă vor mai fi bani”, a adăugat Tusac. O altă ţintă a consilierilor PD-L, PNL, PC şi PRM a fost Pavilioanele de Vară pentru pensionari pe care, spune Tusac, cei 12 consilierii nu le doresc. Primarul a adăugat că, la Cantina socială, cele 395 de persoane care, în prezent, beneficiază de un prânz cald, din data de 18 mai 2010, nu se vor mai bucura de acest minim ajutor, deoarece „consilierii PD-L, PNL, PC şi PRM au tăiat banii prevăzuţi pentru hrană”. „În această perioadă de criză trebuie să fim uniţi, să ne ajutăm unii pe alţii, să manifestăm compasiune în primul rând faţă de cei nevoiaşi, care au nevoie de sprijinul nostru. Schilodirea bugetului exact din capitolul prevăzut pentru pensionari şi cazurile sociale nu o pot cataloga decât necunoaştere sau, în cel mai rău caz, nepăsare. În ambele cazuri, cei care au de suferit nu suntem noi, cei implicaţi în lupta politică, ci cetăţenii de rând, destul de încercaţi în aceşti ani de criză economică”, a declarat Tusac.