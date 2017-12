„New Effect” feat. Genţiana, înlocuiţi de „Yana” în finala Eurovision România

După retragerea trupei „VH2” din finala Eurovision şi calificarea automată a interpreţilor „New Effect” feat. Genţiana, aceştia din urmă au anunţat organizatorii că nu vor putea participa la concurs, din cauza unor angajamente contractuale deja încheiate pentru weekend, locul rămas liber fiind ocupat de Yana. Potrivit TVR - organizatoarea selecţiei naţionale Eurovision -, la retragerea din concurs a trupei „VH2”, piesa care a fost introdusă în concurs în locul rămas liber a fost cea interpretată de „New Effect” feat. Genţiana. Organizatorii s-au văzut, însă, puşi în faţa unei noi situaţii dificile: Raoul Bogdan, compozitorul piesei proaspăt calificate, a anunţat că, „respectînd decizia juriului şi alegerea făcută de public în prima semifinală, din 9 februarie, membrii trupei New Effect şi-au făcut angajamente contractuale pentru acest weekend”, neputînd astfel onora invitaţia de a participa la finala TVR, de sîmbătă. La fel s-a întîmplat şi cu următorul clasat în semifinale, Adrian Enache, a cărui piesă, „Te iubesc” (muzica: Cristi Nistor, Ionuţ Turburaş; text: Cristi Nistor, Ionuţ Turburaş), a acumulat 114 puncte în urma votării. Interpretul a afirmat că motive obiective îl împiedică să participe la finală, avînd, deja, un alt angajament pentru seara respectivă.

Prin urmare, şansa a fost de partea celor trei fete din trupa „Yana”, următoarele clasate în concurs, piesa „C\'est la vie” (muzica: Daniel Alexandrescu; text: Sebastian Badiu, Constantin Irenne, Sabina Gherescu, Cătălina Zanfir, Radu Fornea) obţinînd 113 puncte. Astfel, mîine seară, cînd va avea loc finala naţională a Eurovisionului, în care va fi ales reprezentantul României la concursul internaţional, vor fi 12 concurenţi care se luptă pentru votul juriului şi al publicului.

Alina Sorescu şi Iulian Vrabete vor introduce, pe rînd, concurenţii în scenă, iar Iuliana Marciuc va juca rolul de gazdă în Camera verde. În ordinea trasă la sorţi, în scenă vor intra, pe rînd: Leo Iorga & „Pacifica”- „Prea mici sînt cuvintele”, „Zero” feat. Marius Moga – „Come This Way”, Paula Seling şi „Provincialii”- „Seven Days”, Nicola - „Fairytale Story”, „Tabasco”- „Love Is All I Need”, „Rednex” feat. „Ro-mania”- „RailRoad, RailRoad”, LaGaylia Frazier – Suedia – „Dr. Frankenstein”, „Biondo” – Suedia - „Shine”, Cătălin Josan – „Run Away”, Simona Nae – „The Key of Life”, „Yana”- „C\'est la vie” şi Nico şi Vlad Miriţă -„Pe o margine de lume”

După evoluţia concurenţilor, spectatorii vor putea urmări un recital al celebrului Goran Bregovic, însoţit de instrumentiştii săi, Wedding and Funeral Orchestra. În finala de miîne seară va fi aleasă piesa care va reprezenta România la semifinala internaţională de la Belgrad, care va avea loc pe 20 mai. Finala concursului internaţional va avea loc tot la Belgrad, pe 24 mai.