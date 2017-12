New England Patriots a câștigat ediția cu numărul 51 din Super Bowl

Echipa New England Patriots și-a adjudecat ediția a 51-a din Super Bowl (finala campionatului de fotbal american), în urma victoriei, scor 34-28, în fața formației Atlanta Falcons, într-un meci disputat la Houston. În fața a peste 70.000 de spectatori pe „NRG Stadium” din Houston, cele două formații au oferit un spetacol de zile mari. New England Patriots a reușit o revenire de senzație, după ce a fost condusă cu 28-3, pentru a se impune în final cu 34-28, după prelungiri, ceea ce reprezintă o premieră pentru Super Bowl.

Tom Brady a fost desemnat cel mai bun jucător al ediției cu numărul 51, devenind astfel primul quarterback deținător a cinci inele Super Bowl. Totodată, Brady este al doilea jucător din istorie care reușește această performanță, după Charles Haley. Brady, unul dintre cei mai faimoși sportivi din Statele Unite ale Americii, a ratat primele patru meciuri ale sezonului din cauza unei suspendări. La revenirea sa, el a condus echipa către adjudecarea ediției din acest an, după o finală de legendă cu Atlanta Falcons. „Cu toții am fost o echipă și ne-am ajutat reciproc. Nu am renunțat niciun moment. A fost o luptă foarte dură și încinsă. Atlanta are o echipă foarte bună, însă noi am jucat mai bine și am încercat să le ofer încredere coechipierilor mei”, a declarat Tom Brady la finalul meciului.