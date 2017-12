New Kids on the Block şi The Backstreet Boys, împreună în turneu

Trupele americane New Kids on the Block şi Backstreet Boys vor susţine un turneu comun în America de Nord, ce va debuta în vara anului 2011. Cei nouă muzicieni se vor reuni luni, 8 noiembrie, pentru un interviu cu moderatorul de televiziune Ryan Seacrest, în timpul căruia vor dezvălui o serie de detalii insolite despre pregătirile pentru acest turneu comun. Cele două trupe vor cânta împreună pentru prima oară pe data de 21 noiembrie, în cadrul galei American Music Awards.

New Kids on the Block este un grup american de pop-dance, alcătuit din fraţii Jordan şi Jonathan Knight, Joey McIntyre, Donnie Wahlberg şi Danny Wood. Înfiinţat în anul 1984, în oraşul american Boston, grupul s-a bucurat de o imensă popularitate, la sfârşitul anilor \'80 şi începutul anilor \'90 şi a vândut peste 80 de milioane de discuri pe plan mondial. Grupul s-a destrămat în 1994, însă membrii săi s-au reunit în secret în 2007 şi au lansat un nou album de studio, intitulat ”The Block”, pe 2 septembrie 2008. The Backstreet Boys este un grup pop american înfiinţat în Orlando, Florida, în 1993, de A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter şi Kevin Richardson. Grupul Backstreet Boys a lansat şapte albume de studio, vândute în peste 130 de milioane de copii pe plan mondial. Cel mai recent material discografic al trupei, intitulat ”This Is Us”, a fost lansat în octombrie 2009.