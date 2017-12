New Life, la City Park Mall

Compania New Life Drugstores a deschis un nou magazin în City Park Mall din Constanţa, în prezenţa dr. Oana Cuzino, brand ambasador al New Life. Gazdele le-au spus celor prezenţi că în acest magazin pot fi găsite absolut toate produsele necesare (farmacie, îngrijire personală, cosmetică, baby care), existînd şi posibilitatea ca acestea să fie testate. Dacă apar întrebări legate de unele produse, de medicamentele din farmacie, personalul îi va consilia pe cei interesaţi cu informaţii profesioniste. „La New Life mă simt excelent, ca printre prieteni - feţe zîmbitoare, sfaturi sincere, preţuri avantajoase”, spune dr. Oana Cuzino.