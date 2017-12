New Model Army revine pe scena autohtonă

Trupa New Model Army revine, luna viitoare, în România. Grupul va susţine un concert în clubul Hard Rock Café din capitală, pe data de 26 februarie, începând cu ora 22.00. Spectacolul face parte din turneul european „Today Is a Good Day”. Rebela formaţie de rock se află la Bucureşti pentru a doua oară, după concertul din noiembrie 2008.

New Model Army este o trupă cunoscută în toată lumea pentru muzica sa militantă, plină de mesaje cu caracter umanitar, dar şi politic. Deşi textele din melodiile formaţiei atacă imperialismul american, trupa se bucură de un real succes chiar pe piaţa din SUA. Numele său este inspirat de armata gândită de Oliver Cromwell în 1645, fiind prima armată în care activau soldaţi special antrenaţi, nu civili înrolaţi în caz de război şi care activa pe întreg teritoriul Angliei, nu doar în zonele de conflict. Trupa are o relaţie strânsă cu scriitorul britanic Joolz Denby, cel care este nu doar consultantul, ci şi sursa de inspiraţie pentru mesajele din muzica sa. Ideea de omniprezenţă în lumea muzicii a stat la baza alegerii acestui nume de către solistul şi chitaristul Justin Sullivan. Alături de el, din New Model Army mai fac parte: Nelson (bass), Dean White (clape şi chitară), Michael Dean (tobe şi percuţie) şi Marshall Gill (chitară).

Biletele pentru acest spectacol au fost puse în vânzare la preţul de 50 lei şi pot fi achiziţionate online, de pe site-ul bilete.ro.