New York - Muzeu dedicat atentatelor din 11 septembrie 2001

Muzeul dedicat atentatelor din 11 septembrie 2001, de la New York, Washington şi Pennsylvania, va fi deschis publicului pe 21 mai, pe locul fostului World Trade Center. Cu o suprafaţă de 10.210 metri pătraţi, acest muzeu subteran situat pe şapte niveluri este situat între cele două fântâni arteziene ale monumentului comemorativ, inaugurat pe 11 septembrie 2011 pe locul atentatelor. O primă expoziţie, "In Memoriam", va aduce omagiu celor 2.983 de bărbaţi, femei şi copii ucişi în timpul atentatelor din 11 septembrie 2001 şi celor şase victime ale primului atentat care a vizat World Trade Center (WTC) pe 26 februarie 1993. A doua expoziţie, "Historica", relatează ce anume s-a întâmplat pe 11 septembrie în cele trei locuri ale atentatelor (New York, Washington şi Pennsylvania), explică motivele care au stat în spatele atacurilor teroriste, precum şi evenimentele de după 11 septembrie şi modul în care au schimbat lumea. Vizitatorii vor putea descoperi mii de obiecte personale ale victimelor, documente audio şi video, numeroase suvenire şi mărturii, un fragment de scară descoperit de sutele de supravieţuitori, precum şi cele două coloane din oţel care s-au păstrat din turnurile prăbuşite, una dintre ele acoperită cu însemnări şi bileţele care au fost lăsate de echipele de salvare, după atentate. Noul World Trade Center, încă în fază de construcţie, va include, după finalizare, pe lângă muzeu şi monumentul memorial, cinci zgârie-nori, o gară, spaţii comerciale întinse pe 550.000 de metri pătraţi şi un centru artistic. Turnul emblematic al noului WTC, denumit 1WTC, cu o înălţime de 541 de metri, ar trebui să fie inaugurat la începutul anului 2015.

Pe 11 septembrie 2001, două avioane de linie deturnate de terorişti islamişti au intrat în turnurile gemene ale WTC, provocând prăbuşirea acestora şi moartea a 2.753 de persoane la New York.