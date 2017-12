New York City Opera, la un pas de faliment

Problemele economiei americane au lovit în servicii şi consum, iar blocajul statului federal nu este deloc menit să ofere speranţe populaţiei. Victimă a crizei, New York City Opera, a doua operă din New York ca importanţă, a anunţat că şi-a anulat stagiunea din această toamnă, întrucât nu a reuşit să obţină suma de şapte milioane de dolari de care avea nevoie pentru a evita falimentul. Instituţia reuşise să adune doar două milioane de dolari.

New York City Opera (NYCO), denumită „Opera poporului”, a fost înfiinţată în anul 1944, cu obiectivul de a face ca muzica de operă să devină accesibilă unui public cât mai larg, cu bilete vândute la preţuri rezonabile. Tenorul Placido Domingo şi soprana americană Beverly Sills şi-au lansat carierele, în anii '60, în această operă. Instituţia se confruntă de câţiva ani cu dificultăţi financiare persistente, iar consiliul de administraţie a decis săptămâna trecută să ceară falimentul dacă nu va reuşi să adune cele şapte milioane de dolari. Spectacolul de sâmbătă seară, „Anna Nicole”, compus de Mark-Anthony Turnage, susţinut la Academia de muzică din Brooklyn, a avut o încărcătură emoţională deosebită. Mulţi dintre muzicieni aveau lacrimi în ochi atunci când au revenit pe scenă pentru a saluta publicul, considerând că acela a fost ultimul spectacol realizat de NYCO. Tenorul Placido Domingo a declarat că regretă dispariţia anunţată a acestei instituţii prestigioase din peisajul cultural-artistic new-yorkez. „Eu sunt doar unul dintre numeroşii interpreţi care au beneficiat de o pregătire profesională şi de încurajări esenţiale în această companie artistică în cei 70 de ani de existenţă ai ei”, a declarat tenorul spaniol. New York City Opera, care oferea totodată programe educative pentru mii de copii, a făcut parte din Lincoln Center din 1966 până în 2010, dar dificultăţile financiare au obligat-o să îşi mute sediul în Manhattan şi să îşi reducă substanţial producţia artistică.

Oamenii poate că nu mai au lichidităţi pentru activităţi culturale, dar comerţul online este în floare. Retailerul american online Amazon va suplimenta personalul din SUA cu 70.000 de angajaţi temporari în perioada sărbătorilor, aceştia urmând să lucreze cu normă întreagă în centrele de distribuţie. Compania avea la mijlocul anului 97.000 de angajaţi permanenţi, cu normă întreagă sau redusă, iar anul trecut a angajat pentru sezonul sărbătorilor 50.000 de persoane. Amazon nu a furnizat detalii privind posturile disponibile, dar angajaţii centrelor de distribuţie au sarcini legate de executarea comenzilor primite de retailer, precum selectarea produselor, pregătirea coletelor şi depozitarea bunurilor. O parte dintre lucrătorii temporari ar putea deveni angajaţi permanenţi. Retailerul a anunţat că mai multe mii de persoane angajate anul trecut pentru sezonul sărbătorilor au rămas ulterior în cadrul companiei. Alţi retaileri cu vânzări mai mari în perioada sărbătorilor, precum Toys R Us sau Target, au anunţat, de asemenea, posturi temporare. Astfel, Toys R Us menţine nivelul de anul trecut, de 45.000 de persoane, în timp ce Target a redus numărul angajaţilor de la 88.000, anul trecut, la 70.000 pentru acest an.