New York Knicks, cea mai valoroasă echipă din NBA

New York Knicks este cea mai valoroasă echipă din puternicul campionat profesionist nord-american de baschet (NBA), fiind cotată la 3,3 miliarde dolari, conform clasamentului publicat de revista „Forbes“. Knicks se află în fruntea acestei ierarhii pentru al doilea an consecutiv, iar valoarea sa a crescut cu 10% la finalul sezonului 2015-2016 în raport cu sezonul precedent, precizează publicația economică din Statele Unite. Gruparea new-yorkeză a înregistrat în sezonul trecut un beneficiu operațional de 141 milioane dolari, record pentru o echipă din NBA, iar cifra de afaceri s-a ridicat la 376 milioane dolari.

Aceste rezultate financiare sunt în contradicție cu performanțele sportive mediocre ale lui Knicks, care nu a mai participat la play-off din 2013! În ediția trecută din NBA, New York Knicks a înregistrat 32 de victorii și 50 de înfrângeri, iar evoluțiile din acest sezon sunt la fel de modeste.

În clasamentul stabilit de „Forbes“, Knicks devansează un alt nume mare din NBA, Los Angeles Lakers, echipă aflată în căutarea gloriei trecute. Lakers este evaluată la 3 miliarde dolari, fiind urmată de Golden State Warriors, campioana din 2015 și vicecampioana de anul trecut, cu 2,6 miliarde dolari.

Valoarea medie a celor 30 de echipe din NBA este de 1,36 miliarde dolari, în creștere cu 8% în cursul ultimului an, cu o cifră de afaceri medie de 196 milioane dolari. Echipa cu cea mai mică valoare estimată din NBA este New Orleans Pelicans - 750 milioane dolari. În stabilirea acestui clasament, Forbes a ținut cont de cifrele de afaceri și de beneficiile operaționale ale fiecărei echipe, precum și de relația acestora (proprietar, datorii etc.) cu sala pe care o ocupă.

Creșterea valorii echipelor din NBA se datorează, în principal, exploziei drepturilor de televizare. Giganții Disney și Turner plătesc începând din acest sezon 2,7 miliarde dolari pe an, acordul fiind valabil până în 2025, în timp ce precedentul contract se ridica la 930 milioane dolari, ceea ce înseamnă practic o triplare a rețetelor TV, fără a se ține cot de contractele semnate de fiecare echipă cu difuzorii locali.

Doar trei echipe au înregistrat pierderi operaționale în 2015-2016: Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder și Cleveland Cavaliers, echipa starului LeBron James, care în luna iunie 2016 a cucerit primul titlu de campioană a NBA din istoria sa. Cavaliers, a 11-a echipă din NBA ca valoare (1,2 miliarde dolari), a pierdut 40,2 milioane dolari în sezonul trecut din cauza unei facturi salariale enorme și a penalităților plătite pentru că a depășit plafonul salarial (185 milioane dolari).