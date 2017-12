New York, sub asediul lui Sandy

Cel puţin 33 de persoane au murit în SUA şi Canada, din cauza intemperiilor provocate de uraganul Sandy. 17 persoane au murit doar în statul New York, conform guvernatorului Andrew Cuomo, zece victime înregistrându-se la New York. Restul victimelor au murit în Connecticut, New Jersey, Pennsylvania, Maryland şi West Virginia. Un membru al echipajului corabiei HMS Bounty, scufundată în largul North Carolina, a murit la spital, iar căpitanul navei, folosită pentru realizarea unui film, este dat dispărut. Cel puţin o persoană a murit la Toronto.

La New York, apa a invadat străzile din sudul Manhattan-ului şi mai multe străzi la est. Şapte tuneluri ale metroului new-yorkez au fost inundate, a informat, ieri, administraţia acestuia, vorbind despre cea mai gravă catastrofă în cei 108 ani de existenţă a infrastructurii. Ieri, primarul Michael Bloomberg a anunţat redeschiderea a trei poduri de legătură între Manhattan şi Brooklyn. Circulaţia autobuzelor de transport în comun în New York ar putea fi reluată astăzi dar va fi nevoie de trei-patru zile pentru ca metroul să poată funcţiona din nou, dat fiind că în unele tuneluri a pătruns apă sărată. Circa 250.000 de locuinţe au rămas fără electricitate în Manhattan şi peste 1.300.000 de persoane, în întreg statul New York. Circa opt milioane de americani nu au curent electric. Ieri, un incendiu puternic a distrus peste 50 de case din cartierul Queens din New York, într-o zonă afectată deja de inundaţii, două persoane fiind rănite uşor. S-au suspendat toate cursele feroviare şi rutiere în zona de coastă, iar peste 12.000 de zboruri interne şi internaţionale au fost anulate. La Washington, funcţionarii şi elevii au fost anunţaţi să rămână acasă, ieri. Sandy îşi va face simţite efectele mult în interiorul continentului. Munţii din Virginia de Vest ar putea fi acoperiţi de un metru de zăpadă iar valurile lacului Michigan, la peste 1.000 km de Atlantic, ar putea atinge 10 m înălţime. Pagubele provocate de Sandy s-ar putea ridica la 10-20 miliarde de dolari.

Trei reactoare nucleare au fost oprite în estul SUA. Este vorba despre reactorul 1 de la Hancocks Bridge şi de centrala nucleară de la Oystercreek, ambele din New Jersey. Un alt reactor, la 50 de kilometri nord de New York, a fost oprit în noaptea de luni spre marţi, din cauza unor probleme la reţeaua electrică externă. Nu există niciun risc pentru populaţie sau pentru angajaţi.

TEST PREELECTORAL Obama şi-a întrerupt campania, pentru a le reaminti compatrioţilor că este comandantul, departe de inerţia reproşată lui George W. Bush în timpul uraganului Katrina, în 2005. Candidatul republican Mitt Romney a anunţat că a înlocuit o reuniune electorală de ieri cu o adunare pentru strângere de ajutoare pentru victimele lui Sandy, în Ohio. Uraganul va fi un test de proporţii pentru Obama. Această criză îi oferă ocazia de a acţiona într-un mod dorit de electorat, dar şi de a demonstra că poate gestiona situaţia într-o manieră de care uneori nu a dat dovadă. Mitt Romney nu poate face prea multe, în afară de a urmări modul în care americanii interpretează reacţiile lui Obama. Votul ar putea fi afectat în zonele în care veniturile sunt reduse, în detrimentul democraţilor. Un alt factor imprevizibil este frustrarea care apare după o astfel de criză, chiar şi în rândul celor care nu se află în calea uraganului.

ATENŢIONARE MAE MAE îi atenţionează pe cetăţenii români care vor să călătorească în următoarea perioadă în SUA că în 12 state este stare de urgenţă, din cauza uraganului Sandy: Connecticut, Delaware, District of Columbia, Maine, Maryland, Massachussets, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island şi Virginia. În caz de necesitate, cetăţenii români se pot adresa misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare din SUA şi Canada. Datele de contact se regăsesc pe site, în secţiunea “Misiuni diplomatice”, http://www.mae.ro/romanian-missions#868.