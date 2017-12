Un influent membru al Congresului american a cerut declanşarea unei anchete împotriva cotidianului "New York Times", care a dezvăluit informaţii despre un program de spionare a tranzacţiilor financiare internaţionale desfăşurat de Washington, în ultimii cinci ani. Congresmanul republican Peter King, preşedintele Comisiei pentru Securitate Internă din Camera Reperezentanţilor, a calificat drept "scandaloasă" atitudinea cotidianului new-yorkez care, după părerea sa, a încălcat legile americane privind contraspionajului. "New York Times pune propriile priorităţi arogante, elitiste şi de stînga înaintea intereselor poporului american", a declarat King, în timpul unei emisiuni de televiziune. "Îi solicit Procurorului General să deschidă o anchetă şi să declanşeze procedura penală împotriva cotidianului New York Times, a jurnaliştilor săi şi a redactorilor care au colaborat în acest dosar", a precizat congresmenul. El a acuzat publicaţia că "a compromis politica antiteroristă a Statelor Unite, pentru a doua oară în mai puţin de un an".

Oficiali americani implicaţi în combaterea terorismului au avut acces la o bază de date internaţională şi au analizat mii de tranzacţii bancare în cadrul unui program secret, iniţiat la cîteva săptămîni după atentatele de la 11 septembrie, a informat ediţia de joi a "New York Times". Administraţia americană a afirmat că programul s-a limitat la urmărirea tranzacţiilor persoanelor suspectate că ar avea legături cu reţeaua teroristă al-Qaida, prin analizarea bazei de date a unui organism financiar belgian numit SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - "punct central al industriei bancare mondiale", a anunţat cotidianul american. Imediat după publicarea articolului, secretatul Departamentului american al Trezoreriei, John Snow, a făcut publică o declaraţie în care a susţinut programul, exprimîndu-şi regretul faţă de publicarea unor date cu privire la acesta. "Programul este un instrument vital în războiul împotriva terorismului", a afirmat oficialul. În decembrie, "New York Times" a dezvăluit, de asemenea, că preşedintele George W. Bush a autorizat Agenţia pentru Securitate Naţională (NSA) să supravegheze convorbirile telefonice a mii de cetăţeni în absenţa unui mandat din partea justiţiei.