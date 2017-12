New York va fi marele câștigător al Brexitului

Metropola americană New York va fi marea câștigătoare a Brexitului, fenomen politico-economic ce ar putea forța marile bănci să plece din Londra și să își relocheze sediile, scrie Bloomberg. New York este principalul favorit pentru a deveni centrul financiar al lumii, urmat de Frankfurt sau Paris. Europa continentală va câștiga o parte din operațiunile bancare ale Londrei pentru ca instituțiile să se adapteze la standardele de reglementare, dar, cel mai probabil, marile bănci își vor muta sediile peste Atlantic, către New York. ”Nu există, în Europa, vreun centru cu infrastructura sau reglementarea necesară pentru a lua rolul Londrei, în special pe piețele de capital”, a explicat John Nelson, președinte la Lloyd's of London. ”Este un singur oraș în lume care poate face asta și acela este New York”, a adăugat el. Pentru mai multe bănci de investiții la nivel global, Londra este cel mai mare sau al doilea sediu. Dacă beneficiile încep să fie diminuate prin schimbarea rolului Londrei în Europa, băncile ar putea să își reducă operațiunile din Londra și să își mute angajații care își pot face treaba peste hotare.