New York vrea să găzduiască Convenţia Democrată din 2016

O delegaţie democrată a început luni o vizită la New York, cu scopul de a studia oferta celui mai mare oraş american de a găzdui Convenţia Democrată de dinaintea alegerilor prezidenţiale din 2016. „Pentru a găzdui un eveniment cum este Convenţia Democrată din 2016, pur şi simplu nu există alt loc ca New York-ul”, a subliniat într-un comunicat guvernatorul statului Andrew Cuomo. „Vom urni cerul şi pământul pentru ca această Convenţie să aibă loc la New York”, a declarat primarul democrat Bill de Blasio.

Delegaţia de 15 experţi din cadrul Comitetului Naţional Democrat (DNC), primită de zeci de persoane care agitau panori cu mesaje de bun venit, a vizitat Barclays Center din Brooklyn, un complex sportiv şi pentru spectacole deschis în 2012 care poate găzdui până la 18.000 de spectatori. Cinci oraşe se află în competiţie în vederea găzduirii Convenţiei, o reuniune uriaşă care, în mod tradiţional, învesteşte candidatul partidului în alegerile prezidenţiale. Și anume: Birmingham din Alabama, Columbus din Ohio, Phoenix din Arizona, New York şi Philadelphia din Pennsylvania, un oraş pe care experţii îl vor vizita săptămâna aceasta şi care pare, în prezent, să fie cel mai bine plasat. Decizia va fi adoptată la sfârşitul anului sau la începutul anului viitor. Data Convenţiei nu a fost stabilită încă. Oraşul Cleveland, în statul Ohio, foarte disputat politic, a fost deja ales să găzduiască Convenţia Republicană în vara lui 2016.