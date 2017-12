New-yorkezii fără adăpost primesc bilete de avion, dar... numai pentru dus

Michael Bloomberg, primarul New York-ului, a găsit o metodă eficientă de a scăpa de persoanele fără adăpost. Acestea primesc cîte un bilet de avion spre orice destinaţie doresc, dar... numai pentru dus. Primăria iese în cîştig deoarece întreţinerea săracilor fără adăpost costă mult mai mult decît biletele de avion. Sistemul, aplicat de cîţiva ani, este acum în centrul atenţiei în Franţa, deoarece o familie săracă de cinci persoane din New York şi-a ales ca destinaţie un orăşel francez cu 13.000 de locuitori. Primarul francez declară că îi va ajuta pe noii veniţi, deşi ideea confratelui său de la New York i se pare “cinică”.

Pe de altă parte, publicaţia britanică ”Daily Mail” relatează că cerşetoria a devenit un fenomen răspîndit chiar şi în rîndul oamenilor cu slujbă stabilă şi locuinţă, care, potrivit poliţiei, îşi rotunjesc veniturile cu banii obţinuţi de la trecătorii cărora le inspiră milă. ”Imaginea unei persoane îmbrăcate în haine zdrenţuite cerşind la un colţ de stradă este suficientă pentru a scoate bani de la mulţi trecători bine intenţionaţi. Însă, acum, unii cerşetori sînt oameni care ziua merg la slujbă, la birou şi care au locuinţe proprii, însă care îşi adaugă două-trei sute de lire sterline pe noapte la salariu din donaţiile primite pe stradă”, scrie ”Daily Mail”. Cerşetorii sînt, spun poliţiştii, oameni care se întorc acasă de la slujbe şi care se îmbracă în zdrenţe şi-şi petrec serile cerşind mărunţiş în apropierea bancomatelor sau a magazinelor. Una dintre persoanele prinse la cerşit, care lucrează opt ore pe zi într-un birou, le-a spus poliţiştilor că plănuia să folosească banii primiţi pe stradă pentru a-şi dota bucătăria din apartament. Poliţiştii avertizează asupra numărului în creştere al oamenilor care devin cerşetori profesionişti pentru a trece mai uşor peste recesiune, cîştigînd sute de lire, bani neimpozitaţi, în fiecare seară.

Poliţiştii din Leicester au lansat o ofensivă împotriva cerşetorilor, după ce au descoperit că niciunul din cei 20 de cerşetori pe care-i păsuiseră cu o noapte înainte nu este om al străzii. Unii cerşetori pot ajunge să cîştige pînă la 200 de lire într-o seară de vineri sau sîmbătă. Dacă ating această performanţă de două ori pe săptămînă, într-un an, venitului lor normal li se adaugă alte 1.000 de lire sterline. În aceste condiţii, conştienţi că cerşetoria devine motiv de îngrijorare pentru cei ce trăiesc, muncesc şi fac cumpărături în oraş, poliţiştii din Leicestershire au anunţat că aplică regula la a treia abatere s-a terminat: asta înseamnă că, în momentul la care sînt prinşi pentru prima oară, li se iau datele şi sînt avertizaţi, a doua oară primesc un al doilea avertisment şi, dacă nu se opresc, a treia oară sînt arestaţi şi trimişi în judecată.