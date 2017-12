„NexT”, la a III-a ediţie

Între 1 şi 5 aprilie se desfăşoară, la Bucureşti, la Sala Eforie a Cinematecii Române şi la Cinematograful Scala, Festivalul Internaţional de scurt şi mediu-metraj „NexT”, ajuns la a III-a ediţie. În competiţie sînt selectate 25 de filme, iar în secţiunile paralele vor fi prezentate alte 95. În „Festival Cities”, una din secţiuni, vor fi proiectate filme din oraşe festivaliere, acum din Toronto, Tallinn şi Montpellier. Un moment despre care deja se vorbeşte mult este aducerea de la Toronto a unui scurt-metraj semnat de Lars von Trier, intitulat „Occupations”. Subiectul este inspirat dintr-un moment care l-a marcat pe regizor în timpul unei proiecţii la Cannes, cînd a fost deranjat de vorbăria unui vecin de scaun. De menţionat că „Occupations” este unul dintre scurt-metrajele realizate de nume mari din lumea filmului, pentru a marca sărbătorirea a 60 de ani de la naşterea Festivalului de la Cannes.

În altă secţiune, „Countries in Focus”, trei ţări prezintă scurt-metraje de excepţie: Belgia, Israel şi Serbia. La această ediţie, au apărut două secţiuni noi: „Robert Bosch Stiftung”, care aduce în România filme produse de celebra fundaţie germană (anual sînt reţinute trei titluri în urma unui concurs) şi „Best of Locarno – Leopards of Tomorrow”, în care au fost aduse filme realizate de cîştigători ai „Leopardului de mîine”. Pe 4 aprilie vor fi proiectate titluri semnate de Cristian Nemescu şi Andrei Toncu, în amintirea cărora a luat fiinţă „NexT”.