NexT, între 6 şi 10 aprilie

Festivalul Internaţional de Scurt şi Mediu Metraj NexT, organizat în memoria cineaştilor Cristian Nemescu şi Andrei Toncu, va avea loc între 6 şi 10 aprilie, în capitală. NexT 2011 va însemna o competiţie puternică, programe în afara competiţiei deja tradiţionale, dar şi câteva secţiuni prezentate în premieră. Din programul NexT nu vor lipsi seminariile la care sunt invitaţi toti cei care doresc să se întâlnească cu nume marcante ale cinematografiei autohtone şi internaţionale. Dedicate regiei, sound-design-ului, producţiei de film şi criticii de film, seminariile NexT sunt prezentate de JTI şi se vor desfăşura în Mansarda Cărtureşti.

Filmele selecţionate în competiţie vor concura pentru trofeul NexT, premiul „Cristian Nemescu\" pentru cea mai bună regie, premiul „Andrei Toncu\" pentru cea mai bună coloană sonoră, premiul pentru cel mai bun film românesc şi premiul publicului.

Competiţia NexT va cuprinde maximum 30 de titluri selecţionate - din cele peste 1.000 înscrise - de criticul de film Andrei Gorzo, în colaborare cu Irina Trocan. Una dintre noutăţile pe care NexT le pregăteşte publicului este o proiecţie specială cu filme din competiţia celui mai important festival de scurtmetraj din lume, de la Clermont-Ferrand. Programul Short Matters al Academiei Europene de Film va prezenta scurtmetrajele nominalizate la Oscarurile europene în 2010. Semaine de la Critique, partener al Festivalului NexT încă de la prima ediţie, va aduce la Bucureşti filmele din cea mai recentă competiţie de scurtmetraj a sa.

Secţiunea Şi ei au fost NexT Generation va prezenta un lungmetraj de debut realizat de un tânăr cineast aflat în competiţia NexT în anii trecuţi. Pe de altă parte, Prietenii Festivalului/ Festival Friends - program de scurtmetraje realizate de apropiaţii festivalului - va conţine filme-surpriză semnate de nume deja cunoscute publicului.

Programul Cristi & Otto, dedicat filmelor realizate de regizorul Cristian Nemescu şi sound-designer-ul Andrei Toncu, va avea o abordare diferită: publicul va fi invitat la aceste proiecţii nu în sala de cinema, ci în locuri neconvenţionale din câteva dintre cartierele bucureştene. NexT Kids revine cu un scurt program de filme şi un lung program de jocuri pentru copii.

Biletele la festival vor putea fi cumpărate şi prin TicketFan, spectatorii vor putea opta între diferite tipuri de abonamente, iar studenţii vor beneficia de reduceri.

Festivalul NexT se desfăşoară, şi în 2011, sub Înaltul Patronaj al Alteţei Sale Regale Principesa Margareta a României. Activităţile Societăţii Culturale NexT se încadrează în „Viziunea pe 30 de ani pentru România\" a Casei Regale. NexT beneficiază de sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei şi al Institutului Cultural Român.