Neymar a devenit cel mai scump fotbalist din istorie

După ce echipa franceză Paris Saint-Germain a plătit clauza de reziliere de 222 de milioane de euro direct în contul clubului spaniol FC Barcelona, atacantul brazilian Neymar a devenit cel mai scump fotbalist din lume. El este urmat de Paul Pogba, transferat de la Juventus Torino la Manchester United pentru 105 milioane de euro, de Gareth Bale, transferat de la Tottenham Hotspur la Real Madrid pentru 101 milioane de euro, de Cristiano Ronaldo (94 milioane de euro, de la Manchester United la Real Madrid) și de Gonzalo Higuain (90 milioane de euro, de la SSC Napoli la Juventus Torino).

În vârstă de 25 de ani, Neymar are 77 de selecții și a marcat 52 de goluri pentru naționala Braziliei. El a semnat cu PSG un contract valabil până la 30 iunie 2022 și va încasa 30 de milioane de euro, net, pe sezon! „Sunt extrem de fericit că am venit la PSG! De la sosirea mea în Europa, acest club a devenit unul dintre cele mai competitive și mai ambițioase. Este cea mai mare provocare, care m-a motivat de a mă alătura noilor coechipieri. Ambiția clubului Paris Saint-Germain m-a sedus, la fel ca și pasiunea și energia pe care le suscită. Am petrecut patru ani în Europa și sunt gata să fac față provocării. De azi, voi face totul pentru a ajuta echipa să câștige, să deschid noi orizonturi pentru club și să facem fericiți milioanele de suporteri din toată lumea”, a declarat Neymar imediat după ce și-a pus iscălitura pe contractul cu francezii.

El va susține o conferință de presă la stadionul „Parc des Princes”, vineri, de la ora 14.45 (ora României), și va fi prezentat publicului sâmbătă, ora 16.45 (ora României), înaintea primului meci al parizienilor din acest sezon de Ligue 1, programat acasă, cu nou-promovata Amiens, de la ora 18.00. Neymar va avea numărul 10 la PSG, purtat până în acest sezon de argentinianul Javier Pastore.

La rândul său, președintele clubului, qatarianul Nasser Al-Khelaifi, și-a manifestat bucuria imensă pentru realizarea transferului. „Îl primim pe Neymar la PSG cu o imensă bucurie și o mare mândrie. Neymar Jr. este azi unul dintre cei mai buni din fotbalul mondial. Cultura sa profundă a victoriei, forța sa de caracter și sensul său de leadership fac din el un mare jucător. Ne va aduce o energie foarte pozitivă. În șase ani am construit un proiect ambițios care ne-a adus deja la cel mai înalt nivel în fotbalul național și european. Azi, prin sosirea lui Neymar Jr., am convingerea că ne vom apropia, cu susținerea fanilor noștri, de cele mai mari visuri ale noastre”, a spus șeful clubului parizian.

TRANSFERUL VA FI INVESTIGAT DE FIFA ȘI UEFA

Reprezentanții lui Neymar au formalizat plecarea sa de la FC Barcelona după o zi de suspans, achitând direct clubului catalan suma de 222 de milioane de euro, valoarea clauzei de eliberare prevăzute în contractul său. „În această după-amiază (n.r. - joi), reprezentanții legali ai lui Neymar Jr. s-au prezentat la birourile clubului și au realizat plata a 222 milioane de euro, reprezentând indemnizația de rupere unilaterală a contractului dintre cele două părți. Vom transmite la UEFA toate detaliile acestei operațiuni, pentru a determina responsabilitățile disciplinare ce decurg din acest caz”, a anunțat clubul FC Barcelona, la câteva ore după ce Liga spaniolă de fotbal refuzase să valideze plata clauzei.

Conform regulamentelor din Spania, Neymar trebuia să achite clauza la Liga spaniolă, iar aceasta să transfere suma respectivă clubului care vindea jucătorul, dar forul iberic a refuzat cecul primit joi dimineața. Președintele forului spaniol, Javier Tebas, a anunțat că va sesiza UEFA și va face o plângere împotriva clubului PSG pentru nerespectarea regulilor fair-play-ului financiar impus cluburilor. Tebas acuză Qatarul că injectează fonduri în PSG, violând astfel regulile fair-play-ului financiar al UEFA și cele legate de concurența în Uniunea Europeană. UEFA a anunțat că va studia detaliile transferului pentru a se asigura că acesta respectă principiile fair-play-ului financiar.

Totuși, surse neoficiale din Spania pretind că refuzul a fost „provocat” de FC Barcelona, clubul catalan aflându-se în relații excelente cu Liga profesionistă de fotbal din Peninsulă. Barça a digerat foarte greu plecarea brazilianului, fiind conștientă că scapă printre degete un fotbalist uriaș, care se integrase perfect în angrenajul echipei și alcătuia tripleta ofensivă de vis MSN, împreună cu Messi și Suarez. Catalanii sunt conștienți că „banii nu joacă” și că, startul sezonului fiind extrem de aproape, le va fi extrem de greu să aducă rapid un jucător care să suplinească plecarea lui Neymar...

MESAJ DE DESPĂRȚIRE PENTRU FANII CATALANI

Conștient că fanii Barcelonei îl consideră drept un „trădător” pentru că a decis să părăsească Camp Nou fără să ofere grupării catalane vreo opţiune, brazilianul a ţinut să-şi ia adio aşa cum se cuvine de la fosta sa echipă şi a publicat pe pagina sa de Facebook un clip emoţionant, în care vorbeşte la superlativ despre foştii săi coechipieri şi despre fanii grupării blaugrana.

„Am pregătit un text pentru astăzi. Viaţa unui sportiv este compusă din provocări. De unele avem noi parte, iar altele sunt rodul deciziilor noastre, care păstrează lumina care luminează cariera noastră, care este intensă, dar scurtă.

Barcelona a fost mai mult decât o provocare, a fost visul unui copil, care a jucat cu aceste vedete într-un joc. Am ajuns în Catalunya când aveam 21 de ani, plin de provocări. Încă îmi amintesc primele mele zile la club, împărţind vestiarul cu idoli ca Messi, Valdes, Xavi, Iniesta, Puyol, Pique, Busquets şi mulţi alţii. Îmi aşteptam rândul să joc la un club care este mai mult ca un club.

Barcelona este o naţiune care reprezintă Catalunya. Am avut onoarea să joc cu cel mai bun sportiv pe care l-am văzut în viaţa mea şi sunt sigur că nu voi mai vedea pe nimeni altcineva precum el cât voi trăi. Leo Messi a devenit prietenul meu atât pe teren, cât şi în afara lui. A fost o onoare să joc alături de tine.

Am făcut parte dintr-un atac cu Messi şi Suarez care a făcut istorie, câştigând tot ce putea un fotbalist să cucerească, trăind momente de neuitat, trăind într-un oraş care este mai mult decât un oraş. Este o patrie, iubesc Barcelona şi iubesc Catalunya. Dar sunt un sportiv, am nevoie de provocări şi, pentru a doua oară în viaţa mea, îl voi contrazice pe tatăl meu. Tată, îţi înţeleg şi îţi respect opinia, dar decizia mea a fost luată şi îţi cer să mă sprijini aşa cum ai făcut mereu.

Barcelona şi Catalunya vor fi mereu în inima mea, dar am nevoie de noi provocări. Am acceptat propunerea Parisului pentru a încerca să obţin lucruri noi şi să ajut clubul să câştige titlurile pe care publicul le doreşte. Mi-au prezentat un plan pentru cariera mea şi m-am simţit pregătit de această provocare.

Mulţumesc minunatului public blaugrana şi pentru tot ce am învăţat alături de aceşti mari fotbaliști cu care am avut şansa să împart vestiarul. Acum, simt în inima mea că este timpul să plec. Parisul va fi casa mea în următorii ani şi voi munci din greu pentru a onora toată încrederea pe care şi-a pus-o în fotbalul meu. Contez pe susţinerea tuturor celor care aţi fost alături de mine din 2009: fani, prieteni, profesionişti care au fost alături de mine şi familia mea, care a suferit foarte mult din cauza unor probleme apărute de-a lungul carierei mele. Astăzi, meritaţi să aveţi parte de pace.

Este o decizie foarte grea, dar am luat-o cu maturitatea acumulată în aceşti 25 de ani de viaţă.

Barcelona, mulţumesc pentru tot!

Paris, sosesc!

Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să vă protejeze!”.