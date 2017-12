Neymar, Ronaldo și Messi, nominalizați de FIFA pentru titlul de „Fotbalistul anului 2017”

Brazilianul Neymar (PSG), portughezul Cristiano Ronaldo (Real Madrid) și argentinianul Lionel Messi (FC Barcelona) sunt cei trei jucători nominalizați de Federația Internațională de Fotbal (FIFA) pentru titlul de cel mai bun jucător FIFA al anului 2017. Laureatul din 2017, care îi va succede lui Ronaldo, câștigătorul din 2016 al acestui titlu, va fi anunțat în cadrul unei ceremonii care va avea loc pe 23 octombrie la Londra.

Cei trei s-au aflat pe o listă de 24 de jucători nominalizați, alături de Pierre-Emerick Aubameyang, Leonardo Bonucci, Gianluigi Buffon, Dani Carvajal, Paulo Dybala, Antoine Griezmann, Eden Hazard, Zlatan Ibrahimovici, Andres Iniesta, Harry Kane, Ngolo Kante, Toni Kroos, Robert Lewandowski, Marcelo, Luka Modrici, Keylor Navas, Manuel Neuer, Sergio Ramos, Alexis Sanchez, Luis Suarez și Arturo Vidal.

Neymar (25 de ani) a devenit jucătorul cel mai scump din lume în această vară, după transferul de 222 milioane de la FC Barcelona la Paris Saint-Germain. Brazilianul, victorios doar în Cupa Spaniei cu Barcelona în 2017, nu este totuși favorit pentru titlul de Jucătorul anului, pentru care Ronaldo pare favorit să îl obțină al doilea an consecutiv.

Portughezul (32 de ani) a condus Real Madrid la câștigarea titlului de campion al Spaniei în sezonul trecut, dar mai ales la câștigarea unei a doua Ligi a Campionilor la rând, în iunie, la Cardiff, a treia în patru ani. În 2016, Ronaldo, deja câștigător de patru ori al Balonului de Aur, s-a afirmat și cu naționala Portugaliei cu care a câștigat titlul la EURO 2016, pe lângă victoria finală din Liga Campionilor.

La rândul său, Messi (30 de ani) a marcat 54 de goluri în sezonul trecut însă nu a reușit să câștige, ca și coechipierul său de atunci Neymar, decât un singur trofeu, Cupa Regelui. Însă cvintuplul Balon de Aur înregistrează un debut de sezon excepțional, având deja 12 goluri marcate în primele sale opt meciuri ale sezonului.

La fotbal feminin, finalistele sunt Deyna Castellanos (Venezuela - Santa Clarita Blue Heat), Carli Lloyd (SUA - Houston Dash / Manchester City) și Lieke Martens (Olanda - FC Barcelona).

La ceremonia în care vor fi onorați cei mai buni fotbaliști din sezonul 2016-2017 se vor acorda următoarele premii: premiul The Best FIFA pentru cel mai bun fotbalist, premiul The Best FIFA pentru cea mai bună jucătoare, premiul The Best FIFA pentru cel mai bun antrenor din fotbalul masculin, premiul The Best FIFA pentru cel mai bun antrenor din fotbalul feminin, premiul The Best FIFA pentru cel mai bun portar, premiul Puskas 2017, premiul pentru Fair Play 2017, premiul pentru fani 2017, premiul FIFA FIFPro World11.

Trofeul de „Jucătorul FIFA al anului” și-a regăsit independența în 2016, după șase ani de fuziune cu „Balonul de Aur”. La votul pentru decernarea acestui trofeu au participat căpitanii echipelor naționale din întreaga lume, selecționerii, presa și fanii.