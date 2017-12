Neymar şi-a prelungit contractul cu FC Barcelona până în 2021

Clubul FC Barcelona a anunţat vineri, prin intermediul unui mesaj postat pe site-ul oficial, că fotbalistul brazilian Neymar, în vârstă de 24 de ani, şi-a prelungit contractul cu formaţia de pe Camp Nou pentru încă trei sezoane. Astfel, Neymar va fi jucătorul Barcelonei până pe 30 iunie 2021, oficialii catalani fixându-i în contract o clauză de reziliere care va creşte de la an la an. În primul an clauza va fi de 200 de milioane de euro, în al doilea an de 222 de milioane, iar în al treilea an va ajunge la 250 de milioane de euro! Salariul anual al lui Neymar va fi de 15 milioane de euro. Pentru a rămâne la Barcelona, sud-americanul a respins oferte mult mai avantajoase economic, primite de la PSG, Real Madrid, Manchester City și Manchester United. „Sunt foarte fericit să continui să trăiesc acest vis. Visca Barça y Visca Catalunya!”, a scris Neymar pe conturile sale de pe rețelele sociale.

Pe 15 iulie, înainte ca jucătorul să plece în Brazilia cu naţionala ţării sale, la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, înţelegerea va fi semnată oficial, scrie site-ul clubului. Anunţul făcut de FC Barcelona vine la doar o zi după conferinţa de presă a lui Josep Maria Bartomeu, preşedintele Barcelonei, care anunţa că părţile sunt foarte aproape de o înţelegere.

Vechiul contract al lui Neymar cu Barcelona expira în vara anului 2018. Astfel, atacantul brazilian va începe deja al patrulea sezon al său la Barcelona, club pentru care a semnat în 2013, când a fost transferat de la Santos. În ultimul sezon, Neymar a marcat 31 de goluri în 48 de partide jucate, câştigând titlul de campion şi Cupa Spaniei. El se află acum în vacanță, dar va reveni în curând la antrenamente, pentru că va evolua cu naţionala Braziliei la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, competiţie ce se va desfăşura în perioada 5-22 august.

