Neymar şi-a prelungit contractul cu FC Barcelona până în 2021

Atacantul brazilian Neymar da Silva Santos Junior (24 de ani) şi-a prelungit vineri contractul cu FC Barcelona până în vara anului 2021, notează site-ul oficial al formaţiei catalane. Neymar va avea un salariu săptămânal în jurul a 310.000 de euro, iar clauza de reziliere va creşte de la 224 de milioane de euro la 247 de milioane de euro. În ultima perioadă, Manchester United şi PSG au încercat să-l transfere pe starul brazilian. „Sunt foarte bucuros că am semnat noul contract. Mă simt ca acasă la Barcelona și am decis împreună cu familia mea că este cel mai bine să rămân aici. Ştiam cât de mare este acest club încă dinainte să ajung aici şi toate lucrurile mi s-au confirmat. Jucătorii de aici sunt incredibili, dar recunosc că la început am fost puţin timid, neştiind cum voi fi primit. Din prima clipă în care am păşit în vestiar, mi-am dat seama ce fel de oameni voi avea alături”, a declarat Neymar pentru BarcaTV.

Neymar s-a transferat la Barcelona de la Santos în 2013, pentru aproximativ 90 de milioane de euro. A marcat până acum 91 de goluri în 150 de partide pentru clubul catalan şi a câştigat șapte trofee. Transferul brazilianului a fost mare reușită sportivă, însă un coșmar judiciar pentru club, pentru jucător și pentru tatăl acestuia, Neymar Senior. Justiția spaniolă suspectează că transferul, anunțat la 57,1 milioane euro, ar fi fost făcut pentru 83,3 milioane euro, de unde și o presupusă fraudă fiscală. În iulie, Neymar a obținut neînceperea urmăririi penale, care apoi a fost revocată în septembrie de justiție, așa încât afacerea își urmează cursul. Atacantul și tatăl său sunt acuzați de luare și dare de mită între particulari în acest dosar. Ei riscă de la șase luni la doi ani de închisoare și o amendă considerabilă.