Ne-Yo, tată a două oară

La mai puţin de un an după ce a devenit prima oară tătic, cântăreţul american Ne-Yo repetă experienţa. Iubita cântăreţului, Monyetta Shaw, a adus pe lume cel de-al doilea copil, în cursul zilei de luni. Vestea a fost confirmată de reprezentantul starului, fără să ofere şi alte detalii privind sexul micuţului. Într-un interviu acordat la începutul lunii septembrie, Ne-Yo declara: ”Să fiu tată a fost ca o călătorie, dar mă bucur de fiecare minut din ea”. Cântăreţul în vârstă de 31 de ani, pe numele său real Shaffer Chimere Smith Jr. şi partenera lui de viaţă mai au o fetiţă pe nume Madilyn Grace. Ne-Yo mai are motive de bucurie. Acesta va lansa un nou album, intitulat ”The Cracks in Mr. Perfect”, anul viitor.