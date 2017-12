CONCURENŢĂ O familie din Ovidiu nu a putut, ieri dimineaţă, să îşi i-a ruda decedată de la morga Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa pentru că maşina mortuară închiriată nu respecta, conform conducerii SCJU Constanţa, normele în vigoare. „Am vrut să luăm o rudă care a murit în spital luni seara. Am venit a doua zi dimineaţă (n.r marţi) să îl luăm şi nu ne-au lăsat să intrăm. Au zis că trebuie să avem o maşină autorizată pentru transporturi funerare. Am fost la o firmă de profil şi am vorbit să vină să ne ia mortul. Când am ajuns la spital tot nu ne-au lăsat să intrăm. Eu cred că sunt interesele pesonale ale firmei de servicii funerare care este în Spitalul Judeţean. Ne-au impus să luăm de la ei sicriul şi să transportăm cu ei mortul către Ovidiu. Noi nu avem posibilităţi să facem contract cu ei. Sunt convins că cei de la pază nu ne-au lăsat să intrăm pentru că maşina nu este de la firma funerară a morgii spitalului“, a declarat Vasile Jianu, o rudă a decedatului. Acesta a adăugat că iniţial maşina mortuară închiriată a fost lăsată să intre, însă, în momentul în care s-a dus să ia sicriul, la întoarcere, a fost oprită la poarta unităţii sanitare. „Este un caz social. Pe mine nu mă interesează ce au domnii de la morga spitalului de vânzare. Pur şi simplu ni s-a pus sechestru pe mort. Ne-au blocat pentru că am chemat o firmă concurentă de-a lor. Iniţial i-a lăsat să intre în interior, iar după ce au ieşit să ia sicriul, i-a oprit la poartă şi nu i-a mai lăsat să intre. Acum s-a găsit rezolvarea. Domnul manager al spitalului a rugat să se detensioneze situaţia, iar cei de la firma de servicii funerare s-au oferit să ne ducă mortul gratis la Ovidiu. Le mulţumesc...“, a adăugat Alina Ghimbiş, nepoata decedatului.

AUTORIZAŢIE „Cei care au venit aveau o hârtie prin care li să dădea dreptul să transporte cadavre în municipiul Constanţa. Maşinile care transportă cadavre trebuie să fie autorizate de Registrul Auto Român (RAR), iar acest lucru trebuie specificat pe cartea de identitate a autovehiculului şi pe talonul maşinii. Aceste maşini trebuie să meargă la RAR şi să se autorizeze. Sunt maşini care îndeplinesc aceste condiţii, nu numai de la o singură firmă. Nu înţeleg de ce administratorii evită să facă acest lucru sau vin cu diverse motive şi pun oamenii pe drumuri. Noi, în cazul acesta, am pus la dispoziţie o maşină în mod gratuit. Repet, încă o dată, că maşinile trebuie autorizate de RAR“, a declarat directorul SCJU Constanţa, dr. Dan Căpăţână. Un caz similar s-a petrecut duminica trecută când un bărbat din Mangalia nu a putut să îşi ia fratele decedat tot de la morga SCJU Constanţa. Aliasan Sinan închiriase o maşină mortuară de la Cimitirul Musulman, din Mangalia.