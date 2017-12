Ni se recomandă să cumpărăm fabrici de lactate...

Tzafrir Granat, managerul care conduce, din 2011, operaţiunile grupului german de lactate Müller de pe plan local, spune că acesta este un moment bun pentru a cumpăra o fabrică în România, deoarece sunt multe companii din industria lactatelor care se luptă să supravieţuiască. Am putea adăuga că situația este similară în cam toate domeniile. „Poate că la anul vei cumpăra mai ieftin, dar poate nu se va întâmpla aşa. Am învăţat că, atunci când ai o şansă, nu trebuie să o ratezi, pentru că s-ar putea să nu se întoarcă înapoi. (...) Jumătate de milion de euro în plus sau în minus nu mai contează, trebuie să cumperi“, a declarat directorul general al Müller Dairy România,Tzafrir Granat, o companie cu afaceri de 11,6 milioane euro anul trecut. El afirmă că grupul german se uită tot timpul după companii de vânzare, însă o oportunitate de a cumpăra va fi atunci când va găsi o companie care se pliază pe cerinţele Müller. Germanii au fost, în urmă cu mai mulţi ani, interesaţi să achiziţioneze Albalact, afacere controlată de familia Ciurtin, dar planurile nu s-au concretizat. Albalact, afacere care ar putea trece de pragul de 100 milioane euro anul acesta, este singurul producător local mare din industrie care ar mai putea prezenta interes pentru grupurile străine.