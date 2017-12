Nici cancerul nu te scapă de abuzurile DNA

08:23:15 / 18 Iunie 2014

Pentru nr 2 sau alti curiosi

Functionarii publici pot fi actionari la cate firme vor , inaintea mandatului, in timpul mandatului si dupa mandat. Din aceste firme se iau dividende. Constantinescu era in afaceri inainte sa devina presedinte CJC. A intrat in afaceri in '90, iar presedintele Consiliului e de vreo 11, daca nu ma insel, timp in care si-a pastrat calitatea de asociat la respectivele firme. De altfel, si el, si nevasta lui. Functionarii publici nu pot fi administratorii firmelor respective. Asociati, da! Nu mai mancati bors doar din ignoranta! Auzi intrebare, mah! De unde a a avut bani sa plece in America? Asta este grija ta?