„Nici nu ştiu pentru ce am primit 4.000 de euro!”

Curtea de Apel Constanţa l-a audiat, ieri, timp de aproape patru ore, pe insp. pp. Ionuţ Adrian Priboianu, de 31 ani, ofiţer de poliţie judiciară în cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa, care este judecat pentru trafic de influenţă. Bărbatul a recunoscut în totalitate acuzaţia adusă şi a povestit cu lux de amănunte cum a ajuns în arest. „I-am promis denunţătorului că voi interveni pe lângă colega mea, care avea în lucru un dosar ce viza activitatea desfăşurată de societatea acestuia, pentru a clasa cazul. Nu este adevărat că am negociat suma, banii mi-au fost oferiţi de denunţător, prin intermediul unei cunoştinţe comune. Pe 15 iunie am fost sunat de intermediar pentru a mă intreba cum mai stă treaba cu dosarul. Întrucât nu voiam să vorbesc la telefon despre acea problemă, i-am spus să vină la Medgidia, unde mă aflam în acel moment. Până să ne întâlnim, eu am sunat-o pe colega mea şi am aflat că dosarul cu pricina fusese preluat de un alt ofiţer, care îl ataşase la o cauză penală mai complexă. I-am comunicat acest lucru intermediarului denunţătorului şi i-am spus că nu mă mai bag deoarece problema mă depăşeşte. Cu toate acestea, intermediarul a insistat să îmi ofere 4.000 de euro din partea patronului societăţii, în semn de mulţumire pentru ceea ce făcusem până atunci pentru el. Iniţial am refuzat, întrucât nici nu ştiam cum îl ajutasem şi de ce îmi dă banii. Până la urmă am acceptat să ne vedem la restaurantul „ La Dolce Vita”, din Constanţa, unde am primit cei 4.000 de euro, pe care i-am băgat în buzunarul de la spate al pantalonilor. La ieşire am fost reţinut şi aşa am aflat că fusesem prins în flagrant cu bancnote marcate”, a declarat Priboianu.

DISCULPAT Ofiţerul a adăugat că Adrian Năstase, colegul său judecat în acelaşi dosar, în libertate, pentru complicitate la trafic de influenţă, nu a avut nicio legătură cu denunţătorul. „L-am implicat pe Năstase în această problemă fără să vreau. De câte ori am vorbit cu denunţătorul, s-a nimerit să fie în preajmă şi să se bage în seamă fără să ştie subiectul discuţiei. O dată ştiu că l-am luat cu mine la biroul denunţătorului din Năvodari întrucât se afla în maşina mea şi tocmai terminasem o verificare în teren, în localitate. Pe drum am oprit la sediul firmei denunţătorului şi Năstase a asistat la discuţia mea cu acesta”, a mai spus ag. pp. Ionuţ Priboianu.

ACTUL DE INCULPARE Conform rechizitoriului, în perioada 3 - 14 mai, Priboianu i-a cerut administratorului unei societăţi comerciale 10.000 euro, sumă majorată ulterior la 50.000 euro şi, în final, negociată la 25.000 de euro, pentru a interveni pe lângă şefii săi în vederea clasării unei lucrări înregistrate la poliţie şi care avea ca obiect verificarea activităţii desfăşurate de societatea administrată de denunţător. Ulterior, în perioada 14 mai - 15 iunie, Priboianu a negociat cu acelaşi administrator suma de 4.000 de euro, bani despre care spunea că trebuia să-i împartă cu un coleg căruia i-a fost repartizată lucrarea, pentru a nu mai face cercetări în această cauză. La ultima negociere, procurorii l-au sfătuit pe denunţător să plătească, pentru a putea organiza flagrantul. În urma cercetărilor, anchetatorii au stabilit că Priboianu a fost ajutat de colegul său Adrian Năstase, care i-a întărit denunţătorului convingerea că Priboianu are influenţe pe lângă colegii şi şefii săi şi îi poate determina să soluţioneze favorabil cazul.