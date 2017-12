Nicio clădire fără spaţii verzi

HOTĂRÂRE Turismul este considerat unul dintre motoarele principale ale economiei judeţului. Şi, ca orice vector important, turismul constănţean trebuie pus în valoare, mai ales că judeţul are cu ce se lăuda în domeniu, de la obiective istorice unice, la rezervaţii naturale şi aşezări rurale şi urbane pitoreşti. Însă aceste bogăţii pălesc dacă nu sunt puse în valoare. Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, a declarat că una dintre soluţiile pentru valorificarea zonelor turistice din judeţ este dezvoltarea şi amenajarea de spaţii verzi. Ieri, în şedinţa CJC, aleşii au votat, la propunerea lui Constantinescu, o hotărâre prin care se stabilesc suprafaţele minime de spaţii verzi şi numărul minim de arbuşti, arbori, plante decorative şi flori aferente construcţiilor de pe teritoriul judeţului. „Practic, niciunei clădiri nu trebuie să-i lipsească spaţiul verde. Această hotărâre obligă deţinătorii de imobile să amenajeze spaţii verzi în jurul clădirilor, îndatorire care va fi menţionată în planurile de urbanism, unde se vor specifica suprafeţele de spaţiu verde aferente fiecărei clădiri în parte”, a spus Constantinescu. El a oferit şi un exemplu concret: „Dacă un proprietar are 1.000 de metri pătraţi, iar în planul urbanistic construcţia cuprinde 50% din suprafaţă, la care se adăugă parcarea aferentă clădirii, proprietarul are obligativitatea de a înfiinţa spaţii verzi pe restul de teren, unde trebuie plantaţi copaci şi plante care să cuprindă toate cele patru anotimpuri. Într-o grădină trebuie să existe magnolii, care înfloresc primele, brazi care sunt verzi tot timpul anului, iedera căţărătoare, care se meţine de asemenea verde tot timpul anului”.

EXEMPLUL TOSCANEI Proiectul este inspirat de la alte zone ale Europei, unde există astfel de reglementări. El a dat ca exemplu Toscana, o regiune din centrul Italiei, unde nu primești autorizaţie de construcţie dacă nu ai şi spaţii verzi. „În toată Europa, clădirile sunt înconjurate de multă verdeaţă, astfel încât oraşele au aspect deosebit”, a afirmat preşedintele CJC, care a adăugat că hotărârea nu poate fi aplicată peste noapte, dar este un prim pas pentru punerea în acord cu reglementările europene. Cei care locuiesc la casă, spre exemplu, vor fi obligaţi să deţină minimum cinci metri pătraţi de spaţiu verde pe cap de locuitor, dar condiţiile variază în funcţie de fiecare caz în parte. Constantinescu a mai spus că acolo unde nu există posibilitatea de a amenaja spaţii verzi în jurul imobilelor, pe faţadele clădirilor se pot pune jardiniere sau ghivece de flori. În plus, spune Constantinescu, pe acoperişurile clădirilor se pot crea spaţii verzi, în funcţie de destinaţie şi funcţiunea fiecărei clădiri în parte. Hotărârea are caracter obligatoriu pentru toate localităţile din judeţ, cu excepţia municipiului Constanţa.