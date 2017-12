Nicio problemă cu salariile medicilor până la sfârşitul anului!

Şeful Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Cristian Buşoi, a declarat ieri, la Braşov, că nu va fi nicio problemă cu plata salariilor medicilor din sistemul public de sănătate până la sfârşitul anului şi că vor fi găsite resurse şi pentru cheltuielile din spitale. Şeful CNAS a afirmat, într-o conferinţă de presă, că bugetul din Sănătate pentru anul 2013 nu este mai mic faţă de cel de anul trecut, precizând că nu vor fi probleme cu salariile angajaţilor din sistemul public de sănătate până la sfârşitul anului. „Nu va fi o finanţare mai mică faţă de anul trecut şi nu vor fi probleme cu salariile. Asigur toţi medicii din sistemul public de sănătate că nu va fi nicio problemă cu salariile până la sfârşitul anului. Acest lucru e foarte clar. Am vorbit cu reprezentanţii din Sănătate şi i-am liniştit în ceea ce priveşte sfârşitul anului, pentru că vor exista acte adiţionale la contractul din acest moment. Din cei 10% care se păstrează prin lege până la rectificarea bugetară din fondurile de rezervă ale CNAS şi din ce, poate, vom mai obţine la rectificarea din toamnă, cu siguranţă nu vor exista probleme de acoperirea salariilor şi a utilităţilor. Deci medicii pot sta foarte liniştiţi, avem acoperite fondurile pentru salarizare, urmând să găsim soluţii ca toate celelalte cheltuieli ale spitalelor din acest an să fie acoperite“, a spus Buşoi. Buşoi a mai spus că bugetul alocat spitalelor în acest an este „sensibil mai mare decât anul trecut“. Şeful CNAS a mai afirmat că managerii spitalelor trebuie să se disciplineze, pentru că au intrat în vigoare directiva şi legea privind combaterea plăţilor întârziate. „Şi mai este şi acea dispoziţie iniţiată de ministrul Sănătăţii, care spune că, la trei luni de plăţi restante, managerul va fi demis. Şi atunci, sigur că spitalele trebuie să se gospodărească mai bine, pentru că nu mai pot, ca în trecut, să rostogolească plăţi şi datorii către anii următori“, a mai spus şeful CNAS.