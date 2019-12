Nicio razie fără șoferi beți și drogați la volan!

În nopțile de 13 spre14 decembrie și 14 spre15 decembrie a.c., polițiști din cadrul Serviciului Rutier Constanța au desfășurat o acțiune pe linia combaterii evenimentelor rutiere produse pe fondul conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor. Polițiștii rutieri au aplicat 27 sancțiuni la O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în valoare de 35.490 de lei, fiind reținute 27 de permise de conducere, dintre care 25 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și două pentru nerespectarea semnificației semaforului. De asemenea, au mai fost constatate 13 infracțiuni la regimul rutier, dintre care opt pentru conducere pentru influența băuturilor alcoolice, unul pentru conducere sub influența substanțelor psiho-active și două pentru conducere fără permis.

RAZIE A POLIȚIȘTILOR DIN CADRUL SECȚIEI 1 POLIȚIE

În noaptea de 14 spre 15 decembrie a.c., polițiști din cadrul Secției 1 Poliție și Biroului Rutier Constanța, cu sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării Mobile Tomis Constanța, au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii faptelor antisociale, pe raza Secției 1 Poliție Constanța. Astfel, au fost legitimate 50 de persoane și controlate aproximativ 100 de autovehicule, fiind aplicate 15 sancțiuni contravenționale, dintre care 7 la Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice și 6 la O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în valoare de 6.500 de lei. De asemenea, au fost reținute trei permise de conducere, dintre care unul pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și două pentru nerespectarea semnificației semaforului.

ACȚIUNE PENTRU PREVENIREA FURTURILOR DE ANIMALE

În noaptea de 13 spre 14 decembrie a.c., în intervalul orar 22.00 - 06.00, polițiști din cadrul Serviciului Ordine Publică și ai Secțiilor de Poliție Rurală 5 și 7 au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii furturilor de animale. Astfel, au fost legitimate 37 de persoane și controlate 29 de autoturisme, fiind aplicate șapte sancțiuni contravenționale, dintre care patru la O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și trei la H.G. 984/2015 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor. Valoarea sancțiunilor contravenționale este de 4.930 de lei.