Nicio schimbare la Bac şi Evaluarea Naţională! Vineri seară se postează subiectele!

În acest an şcolar nu se aplică nicio schimbare în formatul variantelor de subiecte, iar examenele de Evaluare Naţională şi de Bacalaureat se vor susţine în aceleaşi condiţii, a anunţat vineri ministrul interimar al Educaţiei, Rovana Plumb, în cadrul unei declaraţii de presă. „Ca ministru interimar al Educaţiei, am solicitat consultări cu sindicatele din învăţământul preuniversitar, cu Federaţia Asociaţiilor de Părinţi, cu Consiliul Naţional al Elevilor, cu cadrele didactice, pentru a lua cea mai bună decizie în ceea ce priveşte modul în care copiii noştri în acest an şcolar vor trece cu bine evaluările naţionale şi respectiv examenul de Bacalaureat. Am ajuns împreună la concluzia că în timpul jocului nu se schimbă regulile, de aceea în acest an şcolar nu se aplică nicio schimbare privind formatul variantelor de subiecte. În acest an şcolar în clasa a VIII-a sunt înscrişi 181.000 de copii, iar în clasa a XII-a sunt înscrişi 154.000 de copii. Aceştia vor susţine Evaluarea Naţională, respectiv Bacalaureatul, în aceleaşi condiţii ca şi în anul şcolar trecut. Nu se aplică pentru acest an şcolar nicio schimbare privind formatul variantelor de subiecte”, a afirmat ministrul.

Rovana Plumb a spus că modelele de subiecte vor fi postate pe site-ul MEN vineri seară, în aşa fel încât copiii şi profesorii să poată lua la cunoştinţă despre modul în care trebuie să se pregătească pentru susţinerea Evaluării Naţionale şi a Bacalaureatului în acest an şcolar. „Discuţiile au fost constructive şi sperăm ca în continuare să luăm deciziile cele mai bune pentru tot ceea ce înseamnă educaţie în România”, a conchis Rovana Plumb.