Nicio şedinţă de Consiliu Local fără ceartă

Pentru consilierii din Mangalia, subiectele de ceartă sunt inepuizabile. Până acum, răfuielile se duceau între primar şi o parte a consilierilor opoziţiei. De această dată, în şedinţa ordinară de ieri a Consiliului Local Mangalia, de la care primarul a lipsit, consilierii locali nu au dus lipsă de imaginaţie şi au găsit câteva subiecte de discuţii în contradictoriu, pe alocuri, acestea degenerând într-o adevărată ceartă. Nu mică ne-a fost mirarea să asităm chiar la un „clinci” verbal între reprezentanţii PDL. Disputa portocalie din Consiliu a plecat de la faptul că liderul liberalilor din Consiliu, Viorel Oleniuc, a reproşat faptul că, în şedinţa Consiliului Local din luna aprilie, când a fost aprobat bugetul oraşului, nu a fost anunţat de conducerea Primăriei de existenţa unei astfel de şedinţe. Contactat telefonic, primarul Claudiu Tusac a declarat că toţi consilierii au fost contactaţi telefonic, unii dintre ei, cum este şi cazul lui Oleniuc, nerăspunzând la telefon. Revenind la şedinţa de ieri, după intervenţia liberalului, un alt consilier local, Paul Foleanu, de la PDL, s-a arătat, la rândul său, indignat de faptul că nu a fost anunţat de respectiva şedinţă, Foleanu mergând până la a-i acuza, indirect, pe trei dintre colegii săi de la PDL, printre care Nae Negrea şi Dan Moldovan, că au „trădat” partidul şi au mers la şedinţa convocată de Tusac, unde au şi votat bugetul. Replica celor doi nu a întârziat să apară. În primă fază, democrat liberalul Nae Negrea a declarat, iritat de acuzele colegului său de partid, că el s-a dus la şedinţă pentru a vota bugetul Mangaliei, nu pentru intererese personale. „Mangalia avea nevoie de buget, iar noi suntem consilieri locali şi avem o datorie. Noi am procedat astfel şi nu stăm drepţi ca alţii în faţa unora”, a spus Negrea. La rândul său, Dan Moldovan i-a replicat lui Foleanu că s-a gândit la interesul oraşului când a mers să voteze bugetul, pentru că profesorii aveau nevoie de salarii. „Nu am fost împotriva partidului, ci am considerat că Mangalia avea nevoie de acest buget. Ce, trebuia să stăm acasă şi să lăsăm oraşul fără buget?”, a adăugat Moldovanu. Tot în cadrul şedinţei de ieri, la ultimul punct de pe ordinea de zi, care se referea la trecerea unor imobile din domeniu public al oraşului în proprietatea publică a statului, consilierul Paul Foleanu s-a arătat nedumerit de ce trebuie votată o astfel de procedură. Foleanu a fost lămurit imediat de colegii săi că acele imobile sunt, de fapt, blocurile ANL, care vor fi scoase la vânzare. Însă ceea ce nu a ştiut democrat liberalul Paul Foleanu este că procedura privind transferul imobilelor ANL din domeniul public al oraşului în proprietatea publică a statului a fost susţinută, la Guvern, chiar de şefa pe linie de partid Elena Udrea.