Nicio solicitare adresată creşelor nu rămâne nesoluţionată

Condiţiile foarte bune din creşele de stat constănţene, dar şi cheltuielile mult mai mici faţă de cele din unităţile private îi determină pe tot mai mulţi părinţi să-şi lase copiii în grija specialiştilor din instituţiile de stat. Potrivit directorului Serviciului Public de Administrare Creşe (SPAC) din cadrul Primăriei Constanţa, Cezara Popescu, deşi la sfârşitul lunii trecute s-au finalizat înscrierile pentru perioada 2014 - 2015, reprezentanţii instituţiei vor primi în continuare cererile părinţilor. „Părinţii care din diverse motive nu au ajuns să depună cerere o pot face în continuare. În august urmează să definitivăm lista formării grupelor, iar atunci vor exista audienţe cu toţi părinţii care au depus solicitări pentru perioada 2014 - 2015, pentru a li se explica de ce documente au nevoie pentru ca cei mici să intre în creşă”, a declarat Popescu. Ea a precizat că, deşi, în fiecare an, instituţia pe care o conduce are foarte multe cereri, tot timpul au fost găsite soluţii astfel încât toţi părinţii să fie mulţumiţi. „Mereu s-au înregistrat foarte multe cereri, însă toate au fost onorate în cursul anului. Am găsit soluţii. Pentru anul şcolar 2013 - 2014, de exemplu, nu avem nicio cerere în aşteptare”, a spus Popescu. Potrivit directorului SPAC, lipsa cererilor în aşteptare se explică prin faptul că cei mici nu vin toţi în septembrie, precum la şcoală, ci pe tot parcursul anului. „Au fost cazuri în care părinţii au depus cereri, dar nu s-au mai prezentat să-şi aducă la creşă copilul, găsind pe altcineva să se ocupe de el. Alţii au depus cereri de înscriere angajându-se să aducă analizele celui mic, dar s-au răzgândit pe parcurs şi au mai amânat cu câteva luni intrarea în creşă. Pe de altă parte, sunt cazuri de mămici care au concediu de creştere a copilului până în noiembrie şi, până nu încep munca, cel mic nu poate fi adus în sistem. I se rezervă locul, iar în noiembrie, copilul este primit în creşă”, a explicat directorul SPAC. Ea a spus că părinţii nu trebuie să se îngrijoreze că ai lor copii nu vor merge la creşă de la 1 septembrie, precizând că, din experienţa anilor trecuţi, toate solicitările de intrare în unitatea de stat vor fi soluţionate până cel târziu în octombrie. „Toţi copiii vor intra în creşă pe parcursul anului, în funcţie de problemele pe care le au părinţii. Reprezentanţii SPAC sunt la dispoziţia lor pentru a le rezolva problemele şi a-i ajuta”, a arătat Popescu.