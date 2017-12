Nicio zi de puşcărie pentru uciderea unui pieton

Un bărbat de 31 ani, din Constanţa, judecat pentru ucidere din culpă, a fost condamnat, vineri, de Curtea de Apel Constanţa, la patru ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere. În plus, Nicuşor Sturzoiu are un termen de încercare de şapte ani, timp în care nu are voie să încalce din nou legea penală dacă nu vrea să ajungă după gratii. Sentinţa este definitivă. Potrivit actului de inculpare, pe 1 martie 2010, Sturzoiu a provocat un accident rutier în urma căruia a murit un bărbat de 82 ani, din Constanţa, care traversa regulamentar strada. Anchetatorii spun că Sturzoiu se afla la volanul unui autoturism marca Volkswagen Golf, înmatriculat CT 06 PRG, şi se deplasa pe bulevardul 1 Decembrie 1918, dinspre zona Gară către Casa de Cultură, din Constanţa. La un moment dat, spun oamenii legii, la intersecţia bulevardului 1 Decembrie cu strada Bucureşti, tânărul l-a acroşat cu partea din faţă a maşinii pe Nicolae Boarţă, care traversa şoseaua pe trecerea de pietoni. În urma coliziunii, octogenarul a murit pe loc. La testarea şoferului cu aparatul Drager, poliţiştii de la Rutieră au descoperit că acesta avea o alcoolemie de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat.