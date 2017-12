Trupa nou-înfiinţată Pact by Leo Iorga & Adi Ordean a lansat, ieri, single-ul „Nicio zi fără tine\", printr-un videolyrics. „O alegere surprinzătoare a casei de discuri, din punctul meu de vedere, în sensul bun însă, eu oricum iubesc piesa asta\'\', menţionează Adrian Ordean despre piesa „Nicio zi fără tine\".

Acesta, compozitor şi textier al single-ului, povesteşte şi cum s-a născut piesa. „Prima dată mi-a venit în minte titlul. Eram, într-o dimineaţă, la studioul meu de înregistrări, a bătut cineva la uşă... Era un artist care înregistrase cu o seară înainte şi venise să plătească spaţiul de imprimare. Mi-a dat o bancnotă de 100 euro, pe care am lăsat-o între butoane pe mixer, mai apoi am acoperit-o cu tot felul de hârtii, aşa că am uitat de ea. Seara, înainte să închid am încercat să fac puţină ordine, când... de sub hârtii a apărut „suta” uitată acolo de dimineaţă. A picat atât de bine, încât am încercat să mă gândesc cum ar fi ca la fiecare sfârşit de zi să am norocul ăsta... Atunci, fluturând bancnota prin faţa ochilor, mi-am promis: „Nicio zi fără tine”... după care viaţa s-a scurs mai departe\'\'.

Referitor la trupa înfiinţată în urmă cu aprox. patru luni, el spune că totul este ca „o maşinărie nouă pe un drum bătătorit\", „o înţelegere între doi prieteni vechi care pleacă după ani şi ani din nou împreună la drum\'\'.