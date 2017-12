Niciun angajament privind impozitarea programatorilor IT

Ministerul Finanţelor a anunţat, ieri, că nu există niciun angajament privind eliminarea scutirii de la plata impozitului pe venit în cazul programatorilor IT, în proiectul de lege privind unificarea bazelor de impozitare, în scrisoarea de intenţie către FMI sau în memorandumul de înţelegere cu UE. \"În proiectul de lege privind unificarea bazelor de impozitare, în scrisoarea de intenţie care urmează a fi transmisă de către autorităţile române către Fondul Monetar Internaţional, cât şi în memorandumul de înţelegere cu UE, nu există niciun angajament privind eliminarea scutirii de la plata impozitului pe venit în cazul programatorilor IT\", se arată în comunicat. Potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă privind modificarea Codului Fiscal, veniturile programatorilor ar fi urmat să fie impozitate. Alianţa Confederaţiilor Patronale din România a transmis, ieri, că nu acceptă fiscalizarea sectorului IT, susţinând că această măsură va duce la un adevărat exod al inteligenţei româneşti spre Silicon Valley şi spre NASA şi va păgubi România de una din cele mai profitabile industrii. Alianţa a precizat că semnalul dat miercuri de Guvern privind impozitarea veniturilor din IT va alunga investitorii din acest domeniu şi va pune pe butuci unul din ultimele sectoare industriale unde suntem competitivi pe piaţa internaţională. Şi preşedintele Asociaţiei Patronale a Industriei de Software şi Servicii, Liviu Drăgan, declara, pe 10 mai, că măsura propusă de Guvern cu privire la eliminarea scutirilor de la impozitul pe venit a programatorilor IT va duce la plecarea din ţară a companiilor multinaţionale din domeniu şi implicit a specialiştilor.