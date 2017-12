Niciun angajator condamnat pentru munca la negru

Niciun angajator prins de Inspecţia Muncii cu cinci sau mai mulţi lucrători fără forme legale de muncă nu a fost supus rigorilor legii. Declaraţia aparţine ministrului Muncii, Mariana Câmpeanu, care susţine că, deşi noul Cod al Muncii intrat în vigoare de un an prevede, pentru aceste cazuri, pedeapsa cu închisoare de până la doi ani, nimeni nu este, în prezent, urmărit penal. „Toate persoanele au primit NUP (neînceperea urmăririi penale - n.r.). Ancheta este derulată de poliţistul din zona respectivă, care scrie un proces verbal în care constată că nu există fapta. Apoi, în baza procesului verbal, procurorul dă NUP”, a declarat Mariana Câmpeanu. Şeful Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) din Constanţa, Eugen Bola, a afirmat că, deşi angajarea la negru a cinci sau mai mulţi lucrători este faptă penală, majoritatea cazurilor de acest gen sunt judecate ca fapte... administrative (sunt pedepsite cu amendă - n.r.), iar patronii care au încălcat flagrant Codul Muncii scapă basma curată. „Chiar săptămâna trecută am avut un angajator care avea 19 oameni care munceau fără forme legale. Noi am trimis, de fiecare dată când am descoperit astfel de cazuri, dosarele cu sesizări la Parchet. De acolo, nu ştim ce s-a întâmplat mai departe, pentru că nu suntem informaţi”, a afirmat Bola.

ÎN EROARE SAU PE PUNCTUL DE A LE FACE ACTELE Potrivit şefului ITM Constanţa, angajatorii scapă de incidenţa legii penale susţinând, la momentul cercetării efectuate de Parchet, că se aflau în eroare sau inventează diverse alte scuze. „Susţin fie că s-au greşit actele de la Serviciul Personal şi, la momentul controlului nostru, erau în lucru, fie că vroiau să-i angajeze dar nu au avut timp să le încheie contractele pentru că era prima lor zi de muncă. Responsabilitatea penală se transformă în pedeapsă administrativă şi se merge pe ideea că fapta angajatorului nu are urmări chiar atât de grave”, a explicat Eugen Bola. În ultima perioadă, inspectorii de muncă au depistat 84 de persoane care munceau la negru la firmele din Constanţa. Conform legii, angajatorii au fost sancţionaţi cu câte 10.000 de lei pentru fiecare lucrător fără forme legale. Potrivit ITM Constanţa, printre societăţile amendate s-au numărat Fast Catering Divers, 24.7 Smart Retail, Caplan Andacris etc., iar patronul firmei Tescanav Serv s-a ales cu sesizare la Parchet, după ce a fost prins cu mai mult de cinci persoane fără forme legale de muncă.