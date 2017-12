Niciun metru de teren de la ADS nu s-a concesionat în mandatul lui Constantin?

Președintele PC, Daniel Constantin, a declarat vineri că în mandatul său de ministru al Agriculturii nu s-a concesionat niciun metru de teren de la Agenția Domeniilor Statului (ADS) cât timp aceasta a fost în subordinea ministerului. "În mandatul meu de doi ani de zile de ministru nu s-a concesionat niciun metru de teren de la ADS, atât timp cât aceasta a fost în subordinea Ministerului Agriculturii. Am făcut doar proceduri de arendă și diferența este una fundamentală: la arendă, contractul se poate întrerupe și mâine dacă începe procesul de concesiune. Concesiunea se făcea pe 20 sau 49 de ani, am refuzat și am transmis aceste sarcini ADS să nu se concesioneze pe 20 sau 49 de ani nicio suprafață de teren în mandatul meu", a spus Constantin înainte de începerea ședinței Consiliului Național al PC, care se desfășoară la Palatul Parlamentului.