„Niciun Parlament nu poate cere începerea sau oprirea unei anchete penale“

Premierul Viorica Dăncilă a criticat, miercuri, declaraţiile preşedintelui Parlamentului European Antonio Tajani, precizând că niciun Parlament nu poate solicita începerea sau oprirea unei anchete penale.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, miercuri, că va avea discuţii cu prim-vicepreşedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, declarându-se surprinsă de declaraţiile acestuia prin care a avertizat Guvernul român să nu ia nicio măsură care să afecteze sistemul judiciar.

Dăncilă, mesaj pentru ambasadori: nu am să permit să facă agenda prim-ministrului

Viorica Dăncilă a declarat, miercuri, la începutul şedinţei de Guvern, că nu va permite ambasadorilor altor state să facă agenda premierului României, în contextul în care ambasadori din 12 state şi-au exprimat îngrijorarea pentru integritatea sistemului judiciar românesc.



„Tot astăzi (miercuri - n.r.) am văzut punctul de vedere al unui grup de ambasadori. Am vrut să am o discuţie individuală cu fiecare ambasador din acest grup, dar au refuzat. Le reamintesc doamnelor şi domnilor ambasadori că suntem în România şi că am dialog direct cu omologii mei. Le recomand să se adreseze autorităţilor din ţara din care fac parte, pentru că în niciun stat ambasadorii nu fac agenda primului-ministru, iar eu nu am să permit acest lucru. Trebuie să arate respect pentru România, aşa cum fiecare ambasador român are respect pentru un stat terţ”, a declarat Viorica Dăncilă, miercuri, în debutul şedinţei Executivului.

Reacţia premierului vine după ce ambasadele a 12 state au transmis, miercuri, un mesaj public în care îşi exprimă îngrijorarea pentru integritatea sistemului judiciar românesc şi cheamă guvernul să se abţină de la modificări care ar slăbi statul de drept şi capacitatea României de a lupta împotriva criminalităţii sau corupţiei.

Ambasadorii statelor respective mai afirmă că, ”din păcate”, solicitările lor oficiale de dialog privind aceste subiecte au rămas fără răspuns de la începutul lunii ianuarie.

Semnatarii mai susţin că ordonanţele de urgenţă care par a fi în curs de discuţie pot avea un impact negativ asupra independenţei justiţiei româneşti, ceea ce ar slăbi încrederea cetăţenilor şi a partenerilor români în sistemul judiciar, dar şi în guvernul României.